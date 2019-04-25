EU forbyr svartebørs-bots

I Norge kalles det svartebørs. Nå forbyr EU superraske bots som videreselger konsertbilletter til overpris.

Noen gang opplevd å bestille overprisa billetter på nettet? Eller er du arrangør som har mottatt forvirra publikumshenvendelser, der det viser seg at utenlandske nettsider scanner ditt eget billettsalg for å kjøpe opp billettene?

I Norge er denne type videresalg, når kjøper tar mer enn opprinnelig pålydende pris, ulovlig.

De siste årene har det blitt mer og mer vanlig med automatisert søk før oppkjøp og videresalg – videresalget kan til og med genereres først når kundene leter på originalsidene til et arrangement, i visse tilfeller. Dermed har både håndteringa og kundebehandlinga potensielt blitt vanskeligere, med stadig smartere teknologi å konkurrere mot, om man som arrangør skulle tilby billetter som de grenseløse søkemaskinene retter seg inn på. Denne type automat-søk kombinert med videresalg kalles på engelsk «scalpers» og forbys nå av EU-parlamentet.

– Ikke gå i svartebørsfella

Også norske arrangører opplever at søkemaskiner fra utlandet kan kjøpe opp billetter og fiske kunder. Kundene kan da ende opp med å kjøpe for dyrt og/eller feil type billetter til arrangement. Tross at arrangementet i første omgang hadde en billetthandler som følger norsk lov. Forbrukertilsynet advarte mot videresalgsbyråer som ViaGoGo i forbindelse med Eminem-konserten seinest i fjor. Å forfølge dette videresalget rettslig kan være vanskelig, selv om norske forbrukermyndigheter har bistått enkelte arrangører og også hatt kampanjer mot videresalget.

Køer på internett og «utsolgt på noen få minutter» skyldes i økende grad superraske bots som fyller opp køen for kjøp. I følge (blant andre) Sveriges Televisons kulturredaksjon

kan botene ikke bare ta opp plassen til vanlige kjøpere av kjøtt og blod, men også reservere/kjøpe flere billetter enn de man kan ved «å opptre menneskelig». Dermed blir vanlige publikumere henvist til andrehåndsmarkedet der prisene er skrudd opp (av for eksempel ViaGoGo).

Bransjeorganisasjonen FEAT, Face-Value European alliance for Ticketing, har jobbet for såkalte «rettferdige» billettkjøp og har lenge kritisert billett-botene. Ifølge FEAT utgjør botene hele 42 prosent av aktiviteten på billettplattformene på nettet, og det har økt det siste året. EU-parlamentet vedtok i påsken av det blir videresalget forbudt når billettene er kjøpt opp via billettbot-aktivitet.

Juridisk seniorrådgiver Thomas Iversen hos Forbrukerrådet sier endringene kan ha litt å si for norske forbrukere – men først og fremst fordi den kan bremse hvor raskt billetter med rette pris blir borte fra markedet.

– I utgangspunktet berører dette ikke svartebørsloven i Norge. Men fordi det nå i EU blir forsøkt å bremse opp knappheten på billetter kan det tenkes at dette markedet reduseres i helhet.

Ifølge Iversen er det ikke noe stort problem med bot-drevne svartebørssalg fra norske adresser, men han mener vi må regne med at det forekommer noe.

– Sanksjonsmulighetene for brudd på svartebørsloven her i Norge er ikke veldig sterke. Du risikerer i verste fall å måtte tilbakebetale mellomlegget, så man kan jo se for seg hardere straffer.

Om Norge, som EØS-medlem, må implementere noe av de nye EU-reglene, blir opp til Regjering og Storting, dette gjenstår å se.

– Kan hende ser Norge seg tjent med å legge til dette med bot-søkene, tror Iversen.

Målet for EU-politikerne er nettopp at vanlige forbrukere skal få tilgang til flere av de tilgjengelige billettene, og regulere videresalgsprisene. Samtidig ble også falske forbrukeromtaler forbudt.

I Norge har dette vært rådene fra Forbrukertilsynet:

«Ikke klikk automatisk på den øverste lenken som kommer opp når du søker etter billetter i Google. Dette vil ofte være en lenke fra Viagogo eller en annen svartebørsselger.

Finn nettsiden til arrangøren av konserten, og bestill billetter på den måten arrangøren opplyser om (…) Har du kjøpt billetter fra Viagogo, finner du råd hos Forbrukerrådet om hvordan du kan gå fram for å prøve å løse eventuelle problemer.» (Sitat fra forbrukertilsynet.no)

ViaGoGo sier i en epost til Ballade at de nye reglene ikke har noe å si for deres virke, siden de «ikke støtter noen teknologi som gir noen en urettferdig fordel».

– ViaGoGo ble utviklet for å tilby en sikker palttform for kjøp og salg av billetter som eller ikke ville vært tilgjengelige på grunn av begrenset antall billetter som arrangører slipper for publikum, skriver ViaGoGo til Ballade.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

I 2017 skrev NRK om at flere eksperter og aktører på feltet mener ViaGoGo bryter norsk lov. Håndhevinga har imidlertid vist seg vanskelig, selv om videresalgsselskapet får klager og også har vært etterforsket og saksøkt i andre europeiske land.

Til orientering: Journalisten har selv jobbet for forskjellige konsertarrangører, og kjenner derfor sakskomplekset fra arrangørsiden.