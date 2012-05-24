Levin-jubileum

24.05.2012
100-årsdagen for Robert Levins fødsel markeres på NMH.

Torsdag 7. juni i år er det 100 år siden pianisten Robert Levin ble født. Levin var fra 1973 til 1980 den første rektoren ved Norges musikkhøgskole (NMH). Der markeres jubileet med en konsert på fødselsdagen.

Mange musikere ønsker å hylle Levins minne. Både hans egne samarbeidspartnere og en rekke pianister som har mottatt Robert Levins minnepris vil bli å høre på konserten. Tildeling av årets minnepris flyttes fra Festspillene i Bergen til 100-årskonserten. Det hele bindes sammen av konferansier (og datter) Mona Levin. 

Medvirkende er Knut Skram, Ole Bøhn, Einar Steen-Nøkleberg, Wolfgang Plagge, Elise Båtnes, Håvard Gimse, Christian Ihle Hadland, Liv Glaser, Sveinung Bjelland, Joachim Kwetzinsky, Vebjørn Anvik, Reidun Askeland, Ole Christian Haagenrud, Alfred Janson, Trygve Seim, Andreas Utnem, Jo Fougner Skaansaar og Per Oddvar Johansen.

Publikum vil blant annet få høre Levins opus 1, som han komponerte da han var 11 år gammel.

Følg med på NMHs kalender for oppdatert informasjon om kveldens program.

