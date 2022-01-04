Skriver bok om popmenn med nye kjønnsidentiteter

Queering the Cowboy, beyond Bieber Fever: Musikkviter diskuterer skiftende oppfatninger om hvordan være mann, i ny bok.

Musikkviter Kai Arne Hansen har kommet med bok der han ser på endringer i kjønnsidentiteter blant mannlige popartister. Det skriver Høgskolen i Innlandet på forskning.no.

Hansens bok «Pop Masculinities: The Politics of Gender in Twenty-First Century Popular Music» på forlaget Oxford University Press tar utgangspunkt i boybandet Take That og deres forsøksvise oppgjør med å ikke bli tatt på alvor. Sammenhengen med påstått ikke-maskuline verdier i det «ikke-autentiske» ved det konstruerte boybandet er startpunktet for boka. Videre undersøker den hva kontroversene rundt metoo har hatt å si for hvilke roller noen artister ikler seg.

Hansen har studert noen mannlige artister som har prega det siste tiåret innen popmusikken, hvordan de oppviser maskulinitet og hvordan publikum mottar dem. I boka vises eksempler på artister som tilsynelatende utfordrer det bestående, men samtidig framfører tekster og produserer musikkvideoer som forsterker konservative kjønnsnormer. Blant dem er Lil Nas X. Han er åpent homofil, går i knallrosa klær og bruker store øredobber i gull. Samtidig framfører han tekster som handler om pupper og samleie med kvinner.

Videre skriver Hansen om Justin Bieber, tidligere One Direction-medlem Zayn Malik, R&B-artisten The Weeknd og det aldrende boybandet Take That.

– Artister tilpasser seg strømningene i tida. Metoo-kampanjen satte søkelys på de problematiske aspektene ved tradisjonelle maskuline idealer og væremåter, noe som fikk mange menn til å ta avstand fra disse, sier Hansen på forksning.no. Hansen mener vi har sett en endring mot det mer progressive hos mange artister, altså i klesstil og selvpresentasjon, men bildet er mer nyansert enn ved første inntrykk.

Noen typisk maskulinitet blant popartistene finnes ikke og har aldri funnes, ifølge Kai Arne Hansen – forskning.no nevner David Bowies sminke og Prince’s frie omgang med kjønnstereotyp påkledning.

– Hva det innebærer å være maskulin er ofte tatt for gitt, selv om det kan være vanskelig å gi en klar definisjon. Det fins mange måter å være maskulin på, og disse er konstant i endring. At det er en naturlig eller riktig måte for menn å være på, som skiller seg fra tilsvarende væremåter for kvinner, er nettopp den logikken som har ligget til grunn for den historisk skeive maktbalansen mellom kjønnene, sier forskeren.

Boka har tittelen «Pop Masculinities», altså maskuliniteter i flertall. Hansen tar utgangspunkt i artister som viser maskulinitet på helt ulike måter og ikke nødvendigvis de som helt åpenbart utfordrer eller forsterker kjønnsnormene.

– Jeg er opptatt av artister som når ut bredt og har potensial til å påvirke publikum, sier Hansen.