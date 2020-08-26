Måtte ha med egen kopp for å se Bjørn Eidsvåg

Hundrevis av publikummere ga kun to halve søppelsekker med avfall. Arrangørene som gikk plastfritt utfordrer andre til å gjøre det samme.

«VICTORY! Nå utfordrer vi resten av arrangørene i Norge til å gå plastfritt!» Mira Svartnes Thorsen i konsertselskapet Dirty Old Town i Kristiansand skrøyt av helgas konsert med Bjørn Eidsvåg på facebook. Ballade spurte henne hvordan de endte opp med bare et par halvfulle søppelsekker etter to runder med 200 publikummere:

– Dette har vi jobbet med på ulike vis i ti år, men det var i fjor høst at vi virkelig tok tak. Så vi inviterte bransjekolleger, leverandører, offentlige myndigheter, akademikere fra elfenbenstårnet, kunstnere og kommunikasjonsfolk til å tenke sammen med oss. Der fikk vi en haug med innspill og ideer, som resulterte i en rapport. Rapporten rådet oss til å lage et fast nettverk og forske. Siden da har vi fått penger av Kulturrådet til et nettverk. Vi har funnet en problemstilling, en hypotese og en forsker. Og vi har kommet i gang med våre første eksperiment. Svartnes Thorsen er eier og styerleder i Dirty Old Town, som produserer konserter for scener i kristiansandområdet.

Konserten der de satte miljømålet ut i livet fant sted i Ravnedalen, et naturområde med utendørsscene utafor Kristiansand.

– Eidsvåg-konserten ble plastfri fordi vi to uker tidligere hadde testet ut «alene hjemme-festival» midt i skogen mellom Mosby og Nodeland. Der ba vi gjestene ta med egen drikke, snyltekopp til kaffe og turservise til lapskaus. Vi var også veldig tydelige med publikum i inngangen.

Dermed gjorde de det samme om igjen. De mailet på gjestene i forkant, og gjentok det samme i sosiale kanaler og i lokalmedia: Still forberedt!

– Jeg var skikkelig spent før vi åpnet dørene. Jeg tilbrakte store deler av kvelden med å servere flytende væske i gjestenes medbragte kopper, glass og beholdere. Her har vi mye å lære i årene som kommer, men bordservering, medbragte glass og tydelige beskjeder til gjestene er en del av løsningen.

«At alt skal serveres i plast og materialer som ikke er bærekraftig, er et spor denne næringen har gått seg fast i.» – Dirtyoldtown.no

– De små halve søplesekken vi ser bilde av, inkluderer det avfall fra hele produksjonen, eller

bare fra publikum?

– Bildet viser en liten haug med søppelsekker med plastavfallet, restavfallet, papir og glass/metall. Det er fra hele produksjonen.

Forklaringen på det er at vi har vært så knepne med pengene. Alt var gjenbruk, blir gjenbrukt videre i forhåpentligvis mange, mange

år. Vi hadde ikke gjerder, det ble ikke levert paller med varer, eller fat av plast, vi hadde lite – eller ingen – emballasje og alt av

crewmat er fjernet av sparekniven. Vi går heller ut og spiser senere. Det er fryktelig mye å hente med tanke på søppel ved å være

oppmerksom på avfall i innkjøpene, beskriver konsertarrangøren på epost til Ballade.no.