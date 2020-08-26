Jan Transeth, Mira S. Thorsen og Ingunn Engen. Og litt søppel.

(Foto: Privat)

Måtte ha med egen kopp for å se Bjørn Eidsvåg

26.08.2020
Siri Narverud Moen

Hundrevis av publikummere ga kun to halve søppelsekker med avfall. Arrangørene som gikk plastfritt utfordrer andre til å gjøre det samme.

«VICTORY! Nå utfordrer vi resten av arrangørene i Norge til å gå plastfritt!» Mira Svartnes Thorsen i konsertselskapet Dirty Old Town i Kristiansand skrøyt av helgas konsert med Bjørn Eidsvåg på facebook. Ballade spurte henne hvordan de endte opp med bare et par halvfulle søppelsekker etter to runder med 200 publikummere:
– Dette har vi jobbet med på ulike vis i ti år, men det var i fjor høst at vi virkelig tok tak. Så vi inviterte bransjekolleger, leverandører, offentlige myndigheter, akademikere fra elfenbenstårnet, kunstnere og kommunikasjonsfolk til å tenke sammen med oss.  Der fikk vi en haug med innspill og ideer, som resulterte i en rapport. Rapporten rådet oss til å lage et fast nettverk og forske. Siden da har vi fått penger av  Kulturrådet til et nettverk. Vi har funnet en problemstilling, en  hypotese og en forsker. Og vi har kommet i gang med våre  første eksperiment. Svartnes Thorsen er eier og styerleder i Dirty Old Town, som produserer konserter for scener i kristiansandområdet.

Konserten der de satte miljømålet ut i livet fant sted i Ravnedalen, et naturområde med utendørsscene utafor Kristiansand.

– Eidsvåg-konserten ble plastfri fordi vi to uker tidligere hadde  testet ut «alene hjemme-festival» midt i skogen mellom Mosby og  Nodeland. Der ba vi gjestene ta med egen drikke, snyltekopp til kaffe og turservise til lapskaus. Vi var også veldig tydelige med  publikum i inngangen.

Dermed gjorde de det samme om igjen. De mailet på gjestene i forkant, og gjentok det samme i sosiale kanaler og i lokalmedia: Still forberedt!

– Jeg var skikkelig spent før vi åpnet dørene. Jeg tilbrakte store deler av kvelden med å servere flytende væske i gjestenes medbragte kopper, glass og beholdere. Her har vi mye å  lære i årene som kommer, men bordservering, medbragte glass og  tydelige beskjeder til gjestene er en del av løsningen.

«At alt skal serveres i plast og materialer som ikke er bærekraftig, er et spor denne næringen har gått seg fast i.» – Dirtyoldtown.no

– De små halve søplesekken vi ser bilde av, inkluderer det avfall fra hele produksjonen, eller
bare fra publikum?
– Bildet viser en liten haug med søppelsekker med plastavfallet, restavfallet, papir og glass/metall. Det er fra hele produksjonen.
Forklaringen på det er at vi har vært så knepne med pengene. Alt var gjenbruk, blir gjenbrukt videre i forhåpentligvis mange, mange
år. Vi hadde ikke gjerder, det ble ikke levert paller med varer, eller fat av plast, vi hadde lite – eller ingen – emballasje og alt av
crewmat er fjernet av sparekniven. Vi går heller ut og spiser senere. Det er fryktelig mye å hente med tanke på søppel ved å være
oppmerksom på avfall i innkjøpene, beskriver konsertarrangøren på epost til Ballade.no.

Plastglass samles inn i en «statueblomst» på en tidligere konsert i Ravnedalen (Foto: Dirty Old Town)

Natur og Ungdom har hjulpet Øyafestivalen med å sortere avfall i flere år

Blant miljøtalibanens venner

Vi bør være langt forbi den enkelte musikkforbrukers ønske om plastfri konsertopplevelse og færre flyreiser. Nå må det klimakuttes så...

Turnéer med fly er blant temaene som klimakuttguiden for musikkbransjen tar for seg

– Bra miljøguide, men dere må samle dere og stille krav

WWF etterlyser forpliktelser i ny klimakuttguide for musikkbransjen.

Litt for heit om dagen: Jorda

Kulturrådet: Vil kompensere klimakutt på turneer og festivaler

Miljøsamvittigheten brer seg blant musikere. Nå varsler Kulturrådet nye støtteregler som favoriserer turneer med lavt klimautslipp.

Willy Martinsen er kommunikasjonsdirektør i Tono

KI-assistert musikk har opphavsrett, KI-generert ikke 

INNLEGG: Hvor mye menneskelig skapende innsats må til før musikk skapt med hjelp av kunstig intelligens får opphavsrett? TONOs Willy Martinsen...

Stillbilde fra videoen til De Ubrukeliges «Ho vil ha meg»

Norsk Viseforums artiststipend 2020 – utsatt søknadsfrist

Du kan bli den neste til å få et skikkelig løft for sangene dine.

NPM øving før Punkt foto Alf Solbakken

20 Punkt i ei rett linje: – Vi kan ha en viktig funksjon hvis vi gjør det riktig

Den 20. årgangen av Punkt-festivalen starter i dag, og gjennom helgen skal Kristiansand strømme over av eksperimentell og improvisert remiksmusikk...