Populærmusikk

Egnersommer

Publisert
16.05.2012
Skrevet av
- Red.

Popsenteret har programmet klart.

Popsenteret markerer Thorbjørn Egners 100-årsjubileum med det de kaller en «Egnersommer». Fra 26. mai vil alle husets installasjoner og opplevelser være fylt av Egners viser, fortellinger og tegninger.

I Popsenterets egne studioer kan både barn og voksne synge inn, mikse og lage platecover til sine Egner-favoritter, mens det blir kostymeverksted og visning av Karius og Baktus. Det blir anledning til å se gamle TV- og radioinnslag, intervjuer med Thorbjørn Egner og sjeldne musikklipp.

Les mer på Popsenterets egne sider.

BarnUtstillinger

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

Ny styreleiar i Hardanger

Einar Steensnæs tek over Hardanger Musikkfest

Fredrik Gretland (t.v.) og Christian Spro er Sweden

Det ringer

Christian Spro og Fredrik Gretland er tilsammen indierockbandet Sweden. Spro og Gretland er begge norske, men forklarer navnevalget med at...

Popmuseum i Bergen?

Jan Eggum leter etter lokaler.

Flere saker

Stillbilde fra musikkvideoen Hans av Simon Moholt

Ballade video LXIX: Vi griller i bakgården, og danser på doser

Seks nye videoer, tre premierer. Med Aber, Kristabel, Ann-Iren Hansen, Jango, Simon Moholt og en helt fersk kunstfilm fra Maria...

Elsie Bay

Har fått nok av tullete og ulovlig fordeling i musikkbransjen

– Bransjen har et litt rufsete rykte, så jeg syntes det var morsomt å gi folk et innblikk i hvor mye...

Takk for nå fra GAFFA

Koronasituasjonen: GAFFA Norge legger ned redaksjonell drift

– Usikkert hvorvidt vi vil klare å komme tilbake når dette en gang vil være over, sier sjefredaktør Tord Litleskare.