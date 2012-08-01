Jan Eggum leter etter lokaler.

Visesangeren ønsker å etablere et popsenter i hjembyen med utgangspunkt i sin egen private samling, skriver Bergensavisen.

Han har allerede startet jakten på et egnet lokale i Bergen sentrum på rundt 400m2.

— Dette kan bli et alternativ til popsenteret i Oslo. Men vi trenger ekstern støtte. Og et sted der noe slikt kan driftes på en fornuftig måte, sier Eggum til avisen (ikke på nett).

— Jeg har sikkert 2500 78-plater, 8-9000 singler og LPer, flere tusen CDer. Og mange tusen magasiner, bøker og noter. Vi kan lage et popmuseum i Bergen som er «up to date». Nå må vi bare finne det rette lokalet, sier Eggum