Vil lage låter som selger

Asker Music Expo Song Camp satser på lokale talent og kommersiell popmusikk.

Sist helg gikk låtskrivercampen Asker Music Expo Song Camp 2018 av stabelen for første gang. Samling er en forlengelse av Asker Music Expo som ble holdt på samme sted i oktober i fjor; i Kulturhagen på Borgen, den gang med lokale ungdommer som primærmålgruppe.

– Music Expo er en firedagers samling, der det er mye fokus på læring. Song Campen vi hadde nå var en tradisjonell camp med vekt på å skrive låter. Primært kommersiell popmusikk, sier musiker og med-arrangør Morten Franck.

Bobler og lokale talent

Det var til sammen 28 deltakere på campen. Blant dem flere inviterte profesjonelle artister som blant annet TRXD og Chinool, samt flere låtskrivere tilknyttet selskapet Toothfairy som har tilhold i Sandvika. I tillegg var det fire inviterte amerikanske gjester, både forlegger, vokallærer, produsent og låtskriveren Vanessa. Det var ingen åpen søknadsrunde til campen.

– De fleste av deltakerne var av typen som bobler i miljøet, men ikke riktig har slått gjennom ennå. Mange har også vært på andre camper, som Out of The Woods, Song Expo under Trondheim Calling eller Song Farm tidligere. Vi tok utgangspunkt i vårt eget nettverk, som igjen brukte sine kontakter. Slik var det også flere andre som tok kontakt og ville være med. Noen måtte vi til og med si nei til.

– Dette er første gang vi har gjort en slik ren låtskrivercamp, og neste gang håper vi at vi kan få gjort det bedre kjent på forhånd, for at flere kan få muligheten til å bli med. Da vil vi også ha mer av en søknadsprosess enn denne gangen. Det vil jo også da være noen vi må avvise, både på grunn av nivå og fordi denne campen krever interesse for den samme type popmusikk, som deltakerne enten skal skrive sammen for til eget bruk, eller for salg til andre.

– Hvilke marked vil det være aktuelt å selge låter til?

– Markedsmålgruppen er Norge og USA. Vi hadde invitert en nederlandsk manager også, men artisten hans ble syk, så da ble det ikke noe av det. Det var litt synd. Neste gang kan det være snakk om andre markeder.

– Hvordan var låtmaterialet som kom ut av campen?

– Det meste var elektronisk basert pop. Nesten all instrumenteringen var programmert, men vi brukte også organiske gitarer. Med ett unntak var alle låtene på engelsk.

– Vi er kjempefornøyd. Det var også veldig gøy, og lærerikt. Det å sitte på kvelden, og høre på låtene, og vite at de ble til i løpet av de siste timene, da blir man både imponert og stolt.

– Det er etter hvert mange tilbud om låtskrivercamper i Norge. Skiller denne seg noe fra de andre?

– En ting er at deltakerne og veilederne ikke er de samme. Noe annet er at vi brukte en del tid på å ta med oss lokale ungdommer som kanskje ikke normalt hadde fått høre om denne campen, selv om de er veldig gode. Vi ville at de skulle få lære. I tillegg er bygget vi hadde dette i spesielt.

Bygger miljø

Franck roser Kulturhagen både for utformingen til det verneverdige trebygget, for rommene, og mulighetene disse mange rommene inne i villaen ga til både arbeid og sosialt samvær. Huset, som har to faste studio, og for anledningen satte opp fire til, er for øvrig eid av Oslo kommune. Planen er å gjøre dette til et samlingssted for musikkinteresserte i hele lokalområdet.

– Vi vil skape et miljø der folk kan samarbeide om å lage musikk. Bransjen baserer seg i stor grad nå på nettopp samarbeid. Det er mange som sitter alene på rommet, eller i kjelleren, og lager musikk. Men du får mye bedre resultat, og har det mer gøy, om du gjør det sammen med andre. Vi vil derfor legge bedre til rette for dette.

Les også: Snekrer, lodder og bygger næring i Bærum

– Hvilke erfaringer tar dere med dere fra årets camp?

– Vi gjorde veldig mye riktig. Vi hadde blant annet veldig bra teknisk utstyr. Men det var ikke alltid tidsstyringen var som den skulle. Vi var ellers litt optimistiske siste dagen, og brukte lenger tid på å produsere ferdig enn planlagt. Og så var det småting, som at det kan bli litt mye med pizza tre dager på rad.

– Vi forsto at vi har gode forutsetninger for å lage denne type camp, og gi campen en profesjonell ramme. Målet er selvsagt at folk skal ha en god opplevelse, men det viktigste er at det skal lages låter som har livets rett. Vi har et kommersielt mål, der vi skal få resultater i form av gode låter som skal selges. Vi skal ha et produkt.

Rakk ikke søke støtte

Det kostet 1500 kroner per deltakere å være med på samlingen. Dette er omtrent det samme som avgiften på andre, sammenliknbare camper, selv om noen har lavere og enkelte vesentlig dyrere inngangspris. Årsaken til at det i det hele tatt er en kostnad var ifølge Franck at det ikke ble søkt noe offentlig støtte til campen.

– Vi begynte ikke å planlegge den så lang tid i forkant. Og da passet det ikke med noen av søknadsfristene i støtteordningene.

Bak Asker Music Expo står for øvrig Rolf-Olav Ringkjøb og Elias Muri Skagefoss.