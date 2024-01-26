Tangen bytter fra arrangørinteresser til lokalkultur i Bærum

Norske Kulturarrangører gir i mars slipp på sin fagrådgiver – etter å ha fulgt arrangørenes politiske interesser gjennom pandemien og dyrtida, tar han over roret for frivillig kultur i hjemkommunen.

Anders Tangen er ansatt som ny daglig leder i Bærum Kulturråd. Han kommer fra stillingen som arrangørfaglig seniorrådgiver i Norske Kulturarrangører (NKA), den landsomfattende interesse- og kompetanseorganisasjon for arrangører i kulturfeltet.

Ballade prøver å fravriste ham den egentlige meninga hans om arrangørlandskapet i Norge nå. Det vil si, vi mail-intervjuer ham:

– Gratulerer med ny jobb, hvordan blir det å bytte ut fartsfylte festivaler og nasjonal arrangørpolitikk med lokale spørsmål?

– Det kommer selvsagt til å bli et lite savn og ikke være så tett på alle disse fantastiske arrangørene rundt omkring i landet, og ikke minst alle disse kompetente folka, som jeg har lært så mye i fra. Men, det er veldig mye bra folk i Bærum også, og jeg ser veldig fram til å jobbe lokalt og være med å løfte kulturlivet her hvor jeg bor. Nå bygges det blant annet en ny by på Fornebu, som byr på mange spennende muligheter i årene framover, svarer Tangen.

Da jobbyttet ble kjent, nevnte Tangen på facebook at «mange har jobbet hardt for denne stillinga».

– Hva betyr det?

– Først og fremst betyr det at det er et sterkt behov for å ha et aktivt talerør for kulturorganisasjonene i kommunen, spesielt det frivillige feltet, som jobbe for å styrke rammebetingelsene for medlemmene i Bærum Kulturråd (BKR). Styret har i mange år jobbet for å etablere en stilling som daglig leder, og nå er det endelig på plass. Asker har det, det samme har Drammen, da var det på tide at man fikk en fast ansatt til å lede Kulturrådet i Bærum også. All honnør til et hardt arbeidende styre opp gjennom årene, som har stått på og utrettet mye! Mange har nok også høye forventninger til at det ansettes en daglig leder, som det også bør være. Jeg ser fram til å starte på jobben.

– Har du noen betraktninger om livefeltet i Norge – som du jo har jobba tett på, men som du nå kanskje kan snakke litt friere om? Hvor skorter det, eller hva synes du må fram i debattene om konsertdrift, kulturarrangører, de store strømningene, liveøkonomi og politikk … eller de små arrangørene, pick a theme! Hehe.

– Haha – nå har jeg to måneder igjen, så jeg skal være litt forsiktig.. Men, slik jeg ser det så preges norsk live-bransje av stor grad av åpenhet og de største debattene tas, i hvert fall sånn noenlunde. Vi ser en økende grad av konsolidering og konsentrasjon i markedet, noe som ikke er noe nytt, men det er bare blitt forsterket. Hvordan dette påvirker feltet er kanskje fortsatt litt for tidlig å si. Mange av våre medlemmer i NKA er bekymret, og har utfordringer med økte priser på norske artister og tilgang på norske headlinere. Vi ser også en geografisk sentralisering, da spesielt for festivalene, som gjør det enda mer utfordrende for de som arrangerer ute i distriktene og i mindre byer. For å sikre et rikt og mangfoldig kulturliv, må vi også ha med de mindre arrangørene, som også holder til utenfor de største byene. Det er skummelt hvis avstanden mellom de største kommersielle aktørene og resten blir for stort. De største er også avhengige av den neste generasjons Karpe, Sigrid, Kaizers og Aurora, og de må starte et sted. Ikke alle kan ta en Undergrunn. Denne debatten er heller ikke ny, men bør tas, skriver Anders Tangen til ballade.no.

Anders Tangen har tidligere også jobbet i Øyafestivalen – og er nåværende styreleder i det europeiske nettverket for spillesteder og festivaler, Live DMA, og har tidligere sittet i styret til musikkbransjefestivalen Sørveiv.