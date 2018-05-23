Ber fansen ringe ukjent nummer

Rap-duoen RSP og Thomax går retrofuturistisk til verks i lanseringen av ny singel.

– Det er kanskje litt megalomant å si at vi vil gi noe tilbake til publikum. Vi gjør dette jo først og fremst for vår egen del. Men tanken er å dele, sier Patrick Bottolfsen, den ene halvdelen av duoen RSP og Thomax.

Rapperne har startet en telefonrekrutteringskampanje i forbindelse med utgivelsen av singelen XO Planet. Kampanjen består av en nettside, der publikum bes ringe et telefonnummer. I andre enden møter oppringeren en svarer som holder rekrutteringstale. Stemmen tilhører en nordnorsk komiker. Bottolfsen selv er fra Harstad, men bor i Oslo, mens makker Thomas Nygård er fra Bodø.

– Hvorfor velger en hip-hopgruppe i 2018 å rekruttere fans over telefon?

– Det var Magne, en slags usynlig tredje-medlem i bandet, som fikk idéen. Akkurat hvor han fikk den fra vet jeg ikke. Men hele rammen rundt prosjektet er retrofuturisme. Vi liker sci-fi, og vi liker romferder, samtidig som vi har et jordnært forhold til dette. Vi kaller prosjektet en romferd fra bakgården.

– Vi stilte oss selv spørsmålet: Hva ville man gjort for å få informasjon om prosjektet for femti år siden? Svaret vi kom opp med var at kanskje man ville ha ringt et telefonnummer først.

Redde for å ringe

På nettsiden er det foruten telefonnummeret, kun en astronautillustrasjon, en nedtelling til singelslippet 25. mai, registrering av postnummeret til de siste innringerne, eller kadettene som Bottolfsen kaller dem, og et knitrende lydspor som har slektskap til eldre sci-fi-filmmusikk.

– Vi liker litt mystikk. Og det er det jo i telefonnummer. Folk er redde for å ringe ukjente numre. Vi har til nå hatt omtrent 500 kadetter som har ringt inn, men vi har minst like mange som har kontaktet oss på e-post eller Facebook med spørsmål om hva dette er, i stedet for å ta utfordringen. Det er jo gøy.

De som faktisk har ringt inn, vil bandet derfor belønne litt ekstra. Hva belønningen består i vil imidlertid Bottolfsen ikke fortelle stort om, utover at de som har blitt rekruttert skal få noe han mener vil gjøre det verd det å ha ringt. Nettsiden vil heller ikke bli lagt ned når singelen er ute, men skal følge duoen med ulikt innhold frem til album kommer senere i år.

Hvilket konkret innhold som vil komme på nettsiden, eller hva annet som vil komme, er også foreløpig hemmelig. Det eneste Bottolfsen vil røpe er at rekrutteringskampanjen internt omtales som den mellomstore raketten. Uttrykket har de hentet fra et rakettoppskytingsprogram. «Den store raketten» kan dermed antas å komme i forbindelse med en singel i juni eller deres første fulle album som følger etterpå.

Overskuddsprosjekt

RSP og Thomax’ første samarbeid som duo fant sted i 2009. Den gang møttes de på Bodø Hardcore festival. I 2013 kom deres første EP og i 2015 kom EP-en Dykkersyke. Deretter har det vært stille fra duoen frem til de tidligere i vinter slapp singelen Fossefall.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

– Dette har hele tiden vært et overskudds- og vennskapsprosjekt. Det er litt sånn; to gode kompiser møtes hjemme til jul, og ellers gjør vi hver våre egne ting. Men over tid har dette blitt det mest populære vi har gjort. Derfor har vi nå profesjonalisert det litt.

Retroelementene er ikke bare tilstede i kampanjeformatet. Også i lydbildene på det nye materialet går de igjen. Trommene er satt i et kjapt tempo, som om det skulle vært 90-tallshiphop. Soundet er i så måte ikke helt ulikt det Poppa Lars, som står for miksingen, selv drev med den gang. Samtidig søker duoen fremover, og ut av eget uttrykk.

– Vi har lagt på et litt ”oompa”-aktig element, som gjør at selv om den ikke låter helt reggae så tilfører det noe tilbakelent. Vi gjør også andre gøyale krumspring, som å sette instrumenteringen på nye steder i låtene enn hva vi gjorde før. Det er ikke et moderne lydbildet vi har etterapet, vi har heller utforsket grensene for det lydbildet vi vanligvis har. I tillegg er tekstene mer outrerte.

Kompetanse og fantasi

Bakgrunnen for både den tematiske og musikalske utviklingen kan delvis forklares med at RSP og Thomax sammen med sine samarbeidspartnere har opparbeidet seg den tekniske kompetansen som skal til for å forenkle produksjonsprosessene og lage kampanjen. Og dels med overgangen fra kun å lage enkeltlåter, som så ble samlet på EPene, til å jobbe helhetlig mot et lenger album.

– Når man ikke møtes så ofte, og bare for å lage én låt sammen, blir det fort til at teksten handler om det indre sjelslivet, og det som har skjedd fra sist gang vi møtes. Men når vi nå skulle lage et helt album, så tvinges du jo til å skrive også om den 10. mest viktige tingen i livet, og da kan man la fantasien løpe litt løpsk. Det er jo XO Planet-prosjektet et godt eksempel på.

– Trenger man å gjøre slike ting som dere gjør her for å synes i dag?

– Nei, det tror jeg ikke. Vi gjør det fordi vi kan, og har kompetansen. Jeg tror det viktigste er å gjøre noe du synes er gøy, og som du liker å selge inn. Jeg synes jo det er morsomt å snakke om rektrutteringstelefonen og vil gjerne ha folk med. Det tror jeg hjelper mer enn å følge den såkalte beste fremgangsmåten for å få folk til å høre.

– Vi har bare satt vår lit til at de samme folka som har hørt på oss i alle disse årene vil fortsette å høre på oss. Og så håper vi på å få med oss noen flere langs veien. Men dette er egentlig et forsøk på å gjøre litt stas på dem som har vært med oss fra vår spede start.