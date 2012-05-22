Det ringer

Christian Spro og Fredrik Gretland er tilsammen indierockbandet Sweden. Spro og Gretland er begge norske, men forklarer navnevalget med at de «lengter tilbake til tiåret da de lånte pappas bil og dro til Strömstad for å kjøpe lösgodis og sigaretter, mens de hørte på Popsicle og drømte om å komme inn på So What! Nå […]

Christian Spro og Fredrik Gretland er tilsammen indierockbandet Sweden.

Spro og Gretland er begge norske, men forklarer navnevalget med at de «lengter tilbake til tiåret da de lånte pappas bil og dro til Strömstad for å kjøpe lösgodis og sigaretter, mens de hørte på Popsicle og drømte om å komme inn på So What! Nå har de pakket 90-tallsnostalgien inn i catchy riff, svevende kor og umiddelbare popmelodier.»

«Tomorrow Calling» er hentet fra bandets debutalbm «Under the Sycamore Tree».