Kulturrådets direktør Kristin Danielsen

Kristin Danielsen går fra Kulturdirektoratet til stillingen som direktør for Nordisk Kulturfond.(Foto: Marta Anna Løvberg)

AktueltBransjen

Kristin Danielsen slutter som direktør i Kulturdirektoratet

Publisert
04.04.2025
Skrevet av
Guro Kleveland

Kulturbyråkraten og topplederen blir ny direktør i Nordisk Kulturfond, med hovedkontor i København.

Allerede i september går Danielsen inn i stillingen som direktør for det fellesnordiske initiativet som skal fremme det kulturelle samarbeidet mellom de nordiske landene.

Kristin Danielsen skrev en post i sosiale medier torsdag kveld om jobbskiftet, der hun kommenterer det å gå fra stillingen som toppleder for Norges største forvalter av fondsmidler til kunst- og kulturlivet slik:

Jeg har hatt strålende dager med mye av alt og jeg ville ikke vært noen erfaringer foruten. Men nå er det på tide å gi fra meg denne enestående posisjonen. Det er vemodig, men om kort tid kommer en ny direktør på plass og Kulturdirektoratet får nye perspektiver og ny energi. Jeg vet det blir bra. I mellomtiden er det full gass de siste månedene i jobben med å skape et samfunn rikt på kunst og kultur. 

Det er Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD) som ansetter ny direktør i Kulturdirektoratet. Danielsen ble direktør for Kulturdirektoratet (daværende Kulturrådet) i 2016, i en åremålsstilling på seks år. I 2022 forlenget Kultur- og likestillingsdepartementet åremålet, og det ble klart at Danielsen skulle fortsette som direktør fram til 2028.

Ballade har i skrivende stund ikke informasjon om hvor i prosessen KUD er for å finne en ny leder. Vi kjenner heller ikke til at stillingen er lyst ut.

Før hun kom til Kulturdirektoratet var Kristin Danielsen direktør for Deichman Bibliotek i Oslo, og har gjennom årene hatt flere ledende stillinger i norske musikk- og scenekunstorganisationer.

Styreleder i Nordisk Kulturfond, Sigmundur Ernir Rúnarsson, sier om ansettelsen av Kristin Danielsen at fondet nå får «en stærk, ambitiøs og visionsdrevet leder, der kan bygge videre på fondens positive udvikling, der blandt andet har betydet en mere proaktiv tilgang til støttegivning og et øget engagement i den internationale dagsorden. Hun har omfattende erfaring fra kunst- og kultursektoren samt det kulturpolitiske område, både i Norden og internationalt, og er på alle måder den rette person til at stå i spidsen for Nordisk Kulturfond i en tid, hvor vigtigheden af det nordiske og internationale kultursamarbejde står stadig mere tydeligere.”

Red.mrk.: Etter at denne saken ble publisert fikk Ballade svar fra KUD, som melder at stillingen som direktør i Kulturdirektoratet foreløpig ikke er lyst ut. Det skal den, men departementet kan ikke si akkurat når, opplyser de til oss.

 

Kristin DanielsenKultur- og likestillingsdepartementetKulturdirektoratetKulturrådetnordisk kulturfondNorsk kulturråd

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

