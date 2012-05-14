Kunstmusikk

Prestisjepris

Publisert
14.05.2012
Skrevet av
Carl Kristian Johansen

Eivind Holtsmark Ringstad vant solistkonkurranse.

Den 17 år gamle bratsjisten Eivind Holtsmark Ringstad fra Oslo vant fredag kveld finalen i den prestisjetunge europeiske solistkonkurransen Eurovision Young Musicians.

Finalen ble spilt på Rådhusplassen i Wien foran omtrent 45.000 tilskuere. Ringstad gikk så sent som i mars til topps i NRKs store solistkonkurranse Virtuos.

Ringstad er 17 år og kommer fra Oslo. Han går i 2. klasse på Foss videregående skole og studerer ved Barratt Due Musikkinstitutt, der han er elev av bratsjlærer Soon-Mi Chung.

Eurovision Young Musicians er en musikkonkurranse for musikere under 19 år. Konkurransen arrangeres av Den europeiske kringkastingsunionen (EBU) og arrangeres hvert annet år. Ringstad er første norske som vinner. Konkurransen regnes som en av de viktigste musikkonkurransene i verden.

GenreKunstmusikkKlassisk

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

