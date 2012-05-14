Prestisjepris

Eivind Holtsmark Ringstad vant solistkonkurranse.

Den 17 år gamle bratsjisten Eivind Holtsmark Ringstad fra Oslo vant fredag kveld finalen i den prestisjetunge europeiske solistkonkurransen Eurovision Young Musicians.

Finalen ble spilt på Rådhusplassen i Wien foran omtrent 45.000 tilskuere. Ringstad gikk så sent som i mars til topps i NRKs store solistkonkurranse Virtuos.

Ringstad er 17 år og kommer fra Oslo. Han går i 2. klasse på Foss videregående skole og studerer ved Barratt Due Musikkinstitutt, der han er elev av bratsjlærer Soon-Mi Chung.

Eurovision Young Musicians er en musikkonkurranse for musikere under 19 år. Konkurransen arrangeres av Den europeiske kringkastingsunionen (EBU) og arrangeres hvert annet år. Ringstad er første norske som vinner. Konkurransen regnes som en av de viktigste musikkonkurransene i verden.