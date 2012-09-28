For vesentlig innsats

Stephan Barratt-Due og Soon-Mi Chung får Kulturrådets ærespris.

Barratt-Due og Chung får prisen for formidabel innsats for norsk musikkliv som musikere og pedagoger.

Prisen er på 500 000 kroner og tildeles for deres vesentlige innsats, heter det fra Kulturrådet.

— Bratsjisten Soon-Mi Chung og fiolinisten Stephan Barratt-Due har vært nyskapende innen sitt felt og har gjort en markant innsats for norsk musikkliv. Deres utøverskap, kunstnerskap og den institusjonsbyggingen de har fått til er en unik kombinasjon. Chung og Barratt-Due har klart å sette opplæringen inn i et stort system, med stor suksess. Æresprisvinnerne har opparbeidet seg et betydelig renommé både nasjonalt og internasjonalt, både som pedagoger og utøvere, heter det i Kulturrådets begrunnelse.

– Chung og Barratt-Due har gjennom en årrekke raget blant våre fremste musikere, både som solister og i samspill. I tillegg har de gjennom Barratt Due musikkinstitutt ført arven videre til nye generasjoner, noe som har løftet nivået i vårt musikkliv betydelig. Den utrettelige og entusiastiske drivkraften til æresprisvinnerne har også resultert i at et stort antall norske solister og orkestermusikere hevder seg på internasjonalt toppnivå, sier rådsleder Yngve Slettholm.

Prisen deles ut i desember 2012.