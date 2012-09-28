Bransjen

For vesentlig innsats

Publisert
28.09.2012
Skrevet av
Carl Kristian Johansen

Stephan Barratt-Due og Soon-Mi Chung får Kulturrådets ærespris.

Barratt-Due og Chung får prisen for formidabel innsats for norsk musikkliv som musikere og pedagoger.

Prisen er på 500 000 kroner og tildeles for deres vesentlige innsats, heter det fra Kulturrådet.

— Bratsjisten Soon-Mi Chung og fiolinisten Stephan Barratt-Due har vært nyskapende innen sitt felt og har gjort en markant innsats for norsk musikkliv. Deres utøverskap, kunstnerskap og den institusjonsbyggingen de har fått til er en unik kombinasjon. Chung og Barratt-Due har klart å sette opplæringen inn i et stort system, med stor suksess. Æresprisvinnerne har opparbeidet seg et betydelig renommé både nasjonalt og internasjonalt, både som pedagoger og utøvere, heter det i Kulturrådets begrunnelse.

– Chung og Barratt-Due har gjennom en årrekke raget blant våre fremste musikere, både som solister og i samspill. I tillegg har de gjennom Barratt Due musikkinstitutt ført arven videre til nye generasjoner, noe som har løftet nivået i vårt musikkliv betydelig. Den utrettelige og entusiastiske drivkraften til æresprisvinnerne har også resultert i at et stort antall norske solister og orkestermusikere hevder seg på internasjonalt toppnivå, sier rådsleder Yngve Slettholm.

Prisen deles ut i desember 2012.

Priser

Prestisjepris

Eivind Holtsmark Ringstad vant solistkonkurranse.

Musikkelever ved Majorstuen skole

Vil ikke være elite

Talentene i den nye musikklassen på Majorstuen skole liker ikke å bli kalt eliteelever. De synes det er rart at...

Anders Jahres kulturpris 2010, prisvinnere

Anders Jahres Kulturpris 2010

Musikerparet Stephan Barratt-Due og Soon-Mi Chung deler prisen med fotograf Tom Sandberg.

Barratt Due musikkinstitutt

I skyggen av Grand Prix

INNLEGG: I all sin storslagenhet kan Eurovision Song Contest også fungere som påminnelse om de små enheters logikk. For bak...

Anders Eggen

Utfordringer i høyere musikkutdanning

INNLEGG: Talentutvikling, finanisering av forskning, formidling og kunstnerisk utviklingsarbeid er viktigere for Norges musikkhøgskole enn sammenslåing med andre institusjoner, skriver...

Stephan Barratt Due

Ingen støtte til Barratt Due

Barratt Due Musikkinstitutt er ikke på neste års kulturbudsjett i Oslo. – Kuttet vil gå utover tilbudet vårt, sier Stephan...

