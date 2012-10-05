Ingen støtte til Barratt Due

Barratt Due Musikkinstitutt er ikke på neste års kulturbudsjett i Oslo. – Kuttet vil gå utover tilbudet vårt, sier Stephan Barratt-Due.

I forrige uke mottok Stephan Barratt-Due og Soon-Mi Chung på 500.000 kroner, blant annet for deres arbeid med Barratt Due Musikkinstitutt. Samtidig kom beskjeden om at Oslo kommune trekker støtten til den anerkjente musikkskolen fra nyttår.

– Man får en ærespris samme dagen som kommunen kutter støtten. Det henger ikke sammen. Den nåværende støtten på 300.000 kroner har gjort at vi kan ha en resepsjonstjeneste utover ettermiddagen og kvelden. Slik har vi kunnet opprettholde musikkskolevirksomhet for barn og arrangere konserter på kveldstid, sier kunstnerisk leder og rektor Stephan Barratt-Due.

«Talentenes by»

Barratt Due Musikkinstitutt samarbeider med kommunen om musikkskolesatsningen på Majorstuen skole (5-10. trinn), der førstnevnte står for det faglige tilbudet. Skolen startet opp i fjor og ble satt i gang av tidligere byråd for kultur og utdanning Torger Ødegaard (H).

Stephan Barratt-Due mener nyheten om budsjettkutt korresponderer dårlig med den uttalte holdningen til kommunen.

– Over 200 barn har ukentlig glede av tilbudet vårt. Det er spesielt at dette skjer, med et borgerlig byråd som signaliserer at Oslo skal være «talentenes by». Jeg velger å tro at det ligger en historikk her som komiteen ikke er klar over, sier han, med henvisning til en periode på 1980-tallet, da instituttet drev musikkskolevirksomhet uten offentlig støtte.

For å sikre tilfredsstillende kvalitet på prosjektet har instituttet fra 2012 også startet en ny musikkskoleavdeling uten offentlig støtte.

– Vi har oppdaget at det er en dårlig underskog til «Musikk på Majorstuen». Fra og med i år har vi derfor laget et eget tilbud for seksåringer. I lys av dette blir det enda mer snodig at kommunen trekker støtten, sier Barratt-Due.

Anerkjenner arbeidet

Kulturbyråd i Oslo Hallstein Bjercke (V) understreker at kommunen ser på Barratt Due Musikkinstitutt som en viktig arena for utvikling av musikktalenter.

– Kommunen anerkjenner det viktige arbeidet Barratt Due Musikkinstitutt gjør. Når vi foreslår kutt i støtten er det basert på en konkret, faglig vurdering fra Kulturetaten om at Barratt Due Musikkinstitutts søknad ikke oppfyller kravene, sier Bjercke.

Han sier at kommunen er opptatt av å finne andre måter å tilrettelegge på enn den tradisjonelle driftsstøtten.

– Derfor arbeider vi nå for å gjøre det enklere å drive private kulturskoletilbud. For Barratt Due Musikkinstitutt jobber vi konkret med å finne nye lokaler slik at de skal kunne utvide sin virksomhet, sier Bjercke.

Barratt-Due bekrefter at musikkinstituttet leter etter ekstra lokaler. De ønsker å leie et bygg i Stensparken, like ved instituttets hovedkontor på Fagerborg.

– Jeg har inntrykk av at kommunen ser på planene som veldig spennende. Men det er også et prisspørsmål og prosessen har pågått en stund, sier Barratt Due, som forteller at instituttet ønsker å bruke tomten til musikkbarnehage og aktiviteter for barn, samt utekonserter.

Går utover tilbudet

Stephan Barratt-Due mener den nåværende støtten fra kommunen er minimal i forhold til hva kommunen får igjen, og anser støtte til utleie og til drift som «to forskjellige skåler».

Barratt Due Musikkinstituttet søkte om 331.500 kroner til kveldsresepsjonist og 300.000 til HMS over neste års budsjett. I deputasjonen ber instituttet igjen om støtte til resepsjonist.

– Vi kommer uansett ikke til å stoppe utdanningsvirksomheten vår. Det betyr at vi er nødt til å ta fra andre midler. Det vil igjen gå utover det faglige tilbudet, sier Stephan Barratt-Due.