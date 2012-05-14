Bransjen

Åse Hedstrøm ny styreleder

Publisert
14.05.2012
Skrevet av
Carl Kristian Johansen

Avløser Asbjørn Schaathun i Norsk Komponistforening.

Åse Hedstrøm ble valgt til styreleder i Norsk komponistforening (NKF) på generalforsamlingen fredag i forrige uke. Hun avløser Asbjørn Schaathun som har hatt posisjonen siden 2006.

Hedstrøm var president i Ny Musikk fra 1976, og musikkoordinator ved Henie-Onstad Kunstsenter på Høvikodden i Bærum fra 1983 til 1987. Hun har vært styreleder i MIC Norsk Musikkinformasjon og TONO og kunstnerisk og administrativ leder i Ultima. Rundt årtusenskiftet var Hedstrøm sjef for Stockholms Konserthus og Filharmonikerne.

NKFs styre fra 2012 til 2013 ser slik ut:

— Åse Hedstrøm (leder)

— Bente Leiknes Thorsen (nestleder)

— Bjørn Bolstad Skjelbred

— Dalia With

— Bjørn Andor Drage

— Christian Blom (vara)

— Edvin Østergaard (vara)

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

— Jan Erik Mikalsen (vara)

Relaterte saker

Jørgen Karlstrøm

Finn alternativer

De store orkesterne får i dag støtte som skulle tilsi at de var aktuelle og viktige samfunnsinstitusjoner. Det er de...

Bra musikk?

Musikkforum diskuterer kvalitetsbegrepet.

Nye støttemuligheter

Komponistforeningen oppretter to nye innspillingsordninger.

Grunnlovsmarsj

Stortinget med konkurranse om å lage sang i marsjtakt til 2014.

Flere saker

Utan Dom cover

Ballade video spesial: Utan Dom.

Tredje album med svensk inderlighet fra Sarpsborgbandet.

Buddyprisen 2018 til Ingebrigt Håker Flaten, her med Trude Storheim fra styret i Norsk jazzforum

Buddy-prisen til Ingebrigt Håker Flaten

– Dette betyr helt ufattelig mye for meg – takk!

Festivalsommeren som uteble: Stavernfestivalen er blant dem som søker staten om millioner etter pålagt avlysning

Ikke famle i mørket

LEDER: Myndighetene har muligheten til å gi kultursektoren større forutsigbarhet i pandemiens andre år. Bruk den.