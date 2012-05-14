Åse Hedstrøm ny styreleder

Avløser Asbjørn Schaathun i Norsk Komponistforening.

Åse Hedstrøm ble valgt til styreleder i Norsk komponistforening (NKF) på generalforsamlingen fredag i forrige uke. Hun avløser Asbjørn Schaathun som har hatt posisjonen siden 2006.

Hedstrøm var president i Ny Musikk fra 1976, og musikkoordinator ved Henie-Onstad Kunstsenter på Høvikodden i Bærum fra 1983 til 1987. Hun har vært styreleder i MIC Norsk Musikkinformasjon og TONO og kunstnerisk og administrativ leder i Ultima. Rundt årtusenskiftet var Hedstrøm sjef for Stockholms Konserthus og Filharmonikerne.

NKFs styre fra 2012 til 2013 ser slik ut:

— Åse Hedstrøm (leder)

— Bente Leiknes Thorsen (nestleder)

— Bjørn Bolstad Skjelbred

— Dalia With

— Bjørn Andor Drage

— Christian Blom (vara)

— Edvin Østergaard (vara)

— Jan Erik Mikalsen (vara)