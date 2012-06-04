Ingen operastreik

MFO og Den Norske Opera & Ballett enige.

Etter 10 timer hos Riksmekleren fredag 1. juni kom partene til enighet. Oppgjøret betyr at medlemmene i Musikernes Fellesorganisasjon (MFO) får en gjennomsnittlig lønnsøkning på 18 000 kroner fra 1. april, heter det fra MFO.

— Vi er utrolig glade for at meklingen ble avsluttet med enighet slik at vi slapp å streike, sier hovedtillitsvalgt ved Operaen, Jan Koop.

Partene fant ikke løsning uten hjelp i årets lønnsoppgjør, og ble i slutten av mai .

Resultatet går nå til uravstemning hos MFOs medlemmer.