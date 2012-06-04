Bransjen

Ingen operastreik

Publisert
04.06.2012
Skrevet av
Carl Kristian Johansen

MFO og Den Norske Opera & Ballett enige.

Etter 10 timer hos Riksmekleren fredag 1. juni kom partene til enighet. Oppgjøret betyr at medlemmene i Musikernes Fellesorganisasjon (MFO) får en gjennomsnittlig lønnsøkning på 18 000 kroner fra 1. april, heter det fra MFO.

— Vi er utrolig glade for at meklingen ble avsluttet med enighet slik at vi slapp å streike, sier hovedtillitsvalgt ved Operaen, Jan Koop.

Partene fant ikke løsning uten hjelp i årets lønnsoppgjør, og ble i slutten av mai .

Resultatet går nå til uravstemning hos MFOs medlemmer.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

La Boheme

Operaen og MFO til mekling

Har ikke kommet til enighet i årets lønnsoppgjør, men MFO er innstilt på løsning.

Rolf Gupta

Gupta, Carmen og Kilden

INNLEGG: Ingrid Forthun, teatersjef ved Agder Teater, sier dirigent Rolf Gupta ble løst fra sine oppgaver etter å ha vært...

Flere saker

Susanna på konsert.

Sidsel Endresens stemme har preget Susanna siden hun hørte den som barn

Sangeren, pianisten og låtskriveren Susanna Wallumrød får velge seg en foregangskvinne og stemmeforsker. Ingen norske utøvere har inspirert henne mer...

Ole Henrik Antonsen

NOPA-lederen om NRK og musikken

KRONIKK: Kall meg gjerne naiv, men jeg velger å ha trua, skriver styreleder i NOPA om den fremtidige musikkdekningen i...

SoMe LIV8405

Musikkåret 2025: Vi bærer alle kors

Her er Musikkåret 2025, i norsk, nytt, klassisk.