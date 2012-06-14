Gupta, Carmen og Kilden

INNLEGG: Ingrid Forthun, teatersjef ved Agder Teater, sier dirigent Rolf Gupta ble løst fra sine oppgaver etter å ha vært for kritisk til Carmen-oppsetningene.

Red. anm: Dette innlegget, som også er publisert i Fævennen, er et svar på Fævennens artikkel «Gupta uønsket i Fjæreheia», publisert 13/6.

I den artikkelen sier Gupta til Fævennen at han «blir utsatt for arbeidsnekt til den første helaftens operaen Kristiansand Symfoniorkester (KSO) spiller i», og at han har engasjert Musikernes Fellesorganisasjon med advokat for å få tilbake jobben som dirigent for «Carmen» neste år. Gupta sier til Fævennen at han fikk et brev fra teatersjef Forthun med beskjed om at han var «løst fra oppdraget».

«Man kan ikke løses fra et oppdrag man ikke har bedt om å bli løst fra. Dette skjedde etter at jeg hadde uttrykt meg kritisk til visse momenter ved oppsetningen i Fjæreheia», sier Gupta til avisen.

Gupta utdyper ikke hva disse momentene er, men sier at han fremdeles ønsker å dirigere operaen tross disse. Ballade har vært i kontakt med Gupta, men han ønsker ikke å uttale seg mer per nå.

Vedr. artikkelen ”Operakrangel: Gupta uønsket i Fjæreheia”.

Som arbeidsgiver ønsker selvfølgelig ikke Kilden Teater- og Konserthus å gi detaljinformasjon i personalsaker. Men i forbindelse med Fædrelandsvennens fremstilling 13.06 vil jeg gjerne bidra med noen opplysninger.

Saken dreier seg om dirigentoppdraget for operaen ”Carmen”. Den fremføres i to ulike versjoner. Den første har premiere ute i Fjæreheia sommeren 2013, den andre inne i Kilden med premiere 14.september samme år. Rolf Guptas nåværende kontrakt som sjefdirigent for Kristiansand Symfoniorkester utgår 31.juli 2013. ”Carmen” i Fjæreheia skjer altså i sluttukene av hans periode, ”Carmen” i Kilden etterpå.

I utgangspunktet var Gupta tiltenkt dirigentoppgaven for begge ”Carmen”-produksjonene. Grunnen til at vi nå har foretatt et annet valg, og løst ham selv og oss fra den opprinnelige planen, er hans sterke og uttalte skepsis til ”Carmen”-oppsetningen i Fjæreheia, også etter at den ble formelt vedtatt i vår organisasjon.

Det er legitimt i alle organisasjoner å komme med synspunkter og innvendinger tidlig i en prosess. Når endelige beslutninger er tatt, forventes det lojalitet og positiv medvirkning i arbeidet videre. For å unngå belastende friksjon i det krevende arbeidet fremover med storoppsetningen ”Carmen”, har det i en totalvurdering vært nødvendig å finne en annen dirigent med en positiv grunnholdning til ”Carmen” i Fjæreheia. Dette er både Rolf Gupta og Musikernes Fellesorganisasjon orientert om.

Fædrelandsvennen omtaler dette som en konflikt. Det gjorde jeg ikke i mitt svar til journalisten, og det gjør jeg fortsatt ikke. Vi er uenige med Gupta i hva som er best for realiseringen av prosjektet ”Carmen”. I forkant av konklusjonen var dialogen mellom Rolf Gupta og meg åpen i så måte. Og denne saken endrer ikke hans tiltenkte oppgaver som sjefdirigent i Kristiansand Symfoniorkester i resten av hans kontraktperiode.

Ingrid Forthun, Teatersjef i Agder Teater