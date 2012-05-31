Skal vi lovfeste Hillestads inntekt?

INNLEGG: Norske forbrukere har vært med på å snu den selvforskyldte, negative trenden musikkbransjen har vært i, skriver Forbrukerrådet.

Dette er en replikk til Erik Hillestads innlegg ««. Red. anm.

Erik Hillestads fortsetter korstoget mot fremskritt og fremtid, hvor det viktigste tilsynelatende er å lovfeste at Hillestad og deler av musikkbransjen skal tjene penger – og da helst med utgangspunkt i de gyldne CD-årene.

I på mot en musikklov, ser Hillestad ut til å ha glemt at noe av utgangspunktet for disse debattinnleggene; det faktum at andelen norsk musikk synker til tross for at strømme- og nedlastingstjenestene nå kompenserer for fall i CD-salget.

Når da premisset for å desavuere undertegnedes poeng er “at det er innlysende at en forbruker gjerne vil ha mest mulig gratis”, settes resten av innlegget til Hillestad i et riktig lys.

Norske forbrukere betaler gjerne for musikken de hører på, men kanskje ikke på den musikken Hillestad ønsker?

Norske forbrukere har vært med på å snu den selvforskyldte, negative trenden musikkbransjen har vært i.

Musikkbransjen kan ikke være tjent med at folk som Hillestad som fortsetter å behandle kundene sine som en pariakaste. Vi betaler for musikken vi bruker, og det kan vel ikke være en dårlig ting?

Hillestad klager også på manglende konkurranse i musikkbransjen, men ønsker samtidig en lov som er en dispensasjon fra regler som skal sikre god konkurranse.

Så lenge norske forbrukere betaler for musikk, og med glede, burde Hillestad og Ragnar Bjerkreim i NOPA se like mye innover som utover.

At deler av bransjen ikke tjener like mye penger som man en gang gjorde er ikke nødvendigvis forbrukernes problem.

Thomas Nortvedt er fagdirektør for digitale tjenester i Forbrukerrådet.