Kontoret for gatestenging i streik.

Lørdag braker Musikkfest Oslo løs med konserter fra det som i utganspunktet var 30 utescener. Nå må flere scener flyttes innendørs fordi kontoret i Oslo kommune som håndterer stenging av veier, streiker.

Scenene som må flyttes inn er Badstugata, som flyttes til Tilt, Parkteateret blir en scene, Pilsetredet-scenen flytter til Blitz, og Christiania Torg forblir ute, men skaleres ned.

— Vi prøver å finne ut av hva som skal skje med Mono og Internasjonalen. I verste fall flyttes de inn, men vi prøver å flytte de scenene til Youngstorget, sier pressesjef Malin Kulseth i Musikkfest Oslo.

Kontoret for midlertidige skjenkebevillinger streiker også, men Kulseth har foreløpig ikke oversikt over noen av scenene ikke kan selge øl.

— Det er veldig kjedelig at det skal bli så tungvint i siste liten for et slikt arrangement, men heldigvis ser du til at vi får løst det. Men det er veldig trist at det blir innescener på musikkfest. Det skal være ute, sier Kulseth.

