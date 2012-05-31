Nye avtaler for Spotify

Starter samarbeid med mobilselskapene Netcom og Chess.

Den norske strømmetjenesten WiMP inngikk i 2011 et samarbeid med Canal Digital. Tidligere i sommer meldte de to at samarbeidet hadde gitt.

Nå har svenske Spotify funnet lignende alliansepartnere. Samarbeidet med Netcom betyr at Spotify Premium, som ellers koster 99 kroner per måned, nå inngår i NetComs løsninger for fastprisabonnement. Spotify melder samtidig at Premium blir tilgjengelig i abonnementet Chess Play.

Les også:

— Sikrer positiv utvikling

— Partnerskapet mellom Netcom og Spotify kommer til å bidra til at antallet musikkabonnenter øker ytterligere og når nye høyder, en utvikling som gavner hele musikkbransjen, sier Marte Thorsby, direktør for interesseorganisasjonen IFPI Norge, i en pressemelding.

Cato Strøm, direktør i opphavsrettsorganisasjonen TONO, uttaler at dette vil medføre en økning i antall betalende musikkabonnenter i Norge.

— Dette samarbeidet er viktig for å sikre en fortsatt positiv utvikling av det digitale markedet for musikk, og til fordel for våre medlemmer, sier han.

Spotify har lisensiert 18 millioner sanger globalt. Katalogstørrelsen kan variere fra land til land.

Avtalene er inngått mellom Spotify og TeliaSonera Norge. Nextgentel vil også tilby Premium i abonnementspakker.