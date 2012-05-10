TV-vekst for WiMP

I løpet av det siste året har over 200 000 Canal Digital kunder tatt i bruk musikktjenesten WiMP, melder Aspiro og Canal Digital.

Under by:Larm i 2011 ble det . Antallet potensielle nye brukere ble den gang anslått til 700 000.

— At over 200 000 av våre kunder har tatt den digitale musikktjenesten i bruk på kun et år, tyder på at måten vi nordmenn konsumerer musikk på er inne i et taktskifte hvor både holdninger og vaner knyttet til musikkforbruk endres, sier Kenneth Tjønndal Pettersen som er informasjonsdirektør i Canal Digital Norge i pressemeldingen.

En ny debatt om strømmetjenestene har de siste ukene gått her på Ballade. Låtskriver og artist Susanna K. Wallumrød skriver blant annet at strømmetjenestenes forretningsmodell ikke i tilstrekkelig grad gir nok tilbake til de som skaper innholdet.

«Jeg kan ikke begripe hvorfor det er så viktig å forsvare at Telenor og andre nett-tilbydere, eller aktører som Spotify skal tjene millioner på det innholdet vi skaper», skriver Wallumrød i innlegget «».