Bransjen

TV-vekst for WiMP

Publisert
10.05.2012
Skrevet av
- Red.

200 000 nye brukere etter avtale med Canal Digital.

I løpet av det siste året har over 200 000 Canal Digital kunder tatt i bruk musikktjenesten WiMP, melder Aspiro og Canal Digital.

Under by:Larm i 2011 ble det . Antallet potensielle nye brukere ble den gang anslått til 700 000.

— At over 200 000 av våre kunder har tatt den digitale musikktjenesten i bruk på kun et år, tyder på at måten vi nordmenn konsumerer musikk på er inne i et taktskifte hvor både holdninger og vaner knyttet til musikkforbruk endres, sier Kenneth Tjønndal Pettersen som er informasjonsdirektør i Canal Digital Norge i pressemeldingen.

En ny debatt om strømmetjenestene har de siste ukene gått her på Ballade. Låtskriver og artist Susanna K. Wallumrød skriver blant annet at strømmetjenestenes forretningsmodell ikke i tilstrekkelig grad gir nok tilbake til de som skaper innholdet.

«Jeg kan ikke begripe hvorfor det er så viktig å forsvare at Telenor og andre nett-tilbydere, eller aktører som Spotify skal tjene millioner på det innholdet vi skaper», skriver Wallumrød i innlegget «».

BransjeStrømming

WiMP og Sveinung Rindal

Kraftig drahjelp for WiMP

Kan få 700.000 nye kunder via avtale med Canal Digital.

Illustrasjon platespiller sv/h

Trenger ny forretningsmodell

KRONIKK: Vi vil ikke ta internett fra dere. Men vi vil gjerne ha betalt for musikken vi lager, skriver Susanna...

Per Einar Dybvik

Redningen, ikke problemet

INNLEGG: Spørsmålet er hvordan inntektene skal fordeles, skriver Per Einar Dybvik, daglig leder i WiMP.

Spotify Logo svart/hvit

Nye avtaler for Spotify

Starter samarbeid med mobilselskapene Netcom og Chess.

Rhiannon Hovden Edwards

Hvordan er pulsen på kulturen i 2026?

INNLEGG: Kultur står sterkt i Norge. Det handler om fellesskap, identitet og opplevelser som setter spor – i hverdagen og i...

Gangar SHOWCASE SCOTLAND 01 FOTO THOMAS KOLBEIN BJORK OLSEN BERLINKONTORET

En halv million for showcase i Skottland

Dyrt, men garanterer resultater, ifølge Music Norway.

Kari Bremnes

Norske skamfulle gleder

De fleste av oss har såkalte guilty pleasures, det vi skammer oss over å like. Bjørn Hatterud har skrevet om...