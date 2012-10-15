Brusgigant svak for Spotify

Coca Cola-kjeden forhandler med den internasjonale strømmetjenesten.

Strømmetjenesten Spotify trenger nye investorer. Selskapet som er verdsatt til rundt 4 milliarder dollar har etablert seg i flere nye land.

Musikktjenesten har imidlertid levert svake resultater de siste to årene. Selskapet gikk med hele 332,8 millioner kroner i underskudd i fjor.

Ifølge Sky News er Coca-Cola interessert i å kjøpe en andel i Spotify for 10 millioner dollar. De to selskapene innledet et samarbeid om et digitalt musikkprosjekt i vår, da Spotify leverte teknologien til Coca–Cols musikkplattformer.