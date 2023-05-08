Skolekonsert – Rikskonsertene

Illustrasjonsbilde: Utendørs skolekonsert i Den kulturelle skolesekken. (Foto: Lars Opstad)

AktueltBransjen

Nær en milliard i spillemidler til kultur-grunnmuren. Økning til Kulturrom, regionale kulturbygg og DKS

Publisert
08.05.2023
Skrevet av
Guro Kleveland

Regjeringen vil styrke det frivillige kulturlivet, få flere med og motvirke frafall. 30 millioner i økning til regionale kulturbygg,10 millioner mer til Kulturrom og 20 millioner ekstra til Den kulturelle skolesekken.

966 millioner fra spillemidlene er øremerket kulturformål rundt i landet.
– Vi ønsker et mangfoldig og inkluderende kulturliv der folk bor. Vi må sikre oss mot at fellesskapene i kulturlivet rakner fordi kostnadsnivået er for høyt. Med denne fordelingen gir vi mer til barn og unge slik at flere kan delta i aktivitet, forteller kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

– Endelig har vi begynt oppryddingen på bruken av spillemidler slik at de faktisk går til den lokale og regionale grunnmuren som er formålet, sier kulturpolitisk talsperson i Senterpartiet, Åslaug Sem- Jacobsen, i en kommentar til Ballade. – Særlig er jeg glad for at ordningen for desentraliserte kulturhus endelig får et betydelig løft etter å ha blitt sulteforet under De borgerlige.

Kulturrom er tilskuddsordningen for teknisk utstyr og lokaler, og skal bidra til øvingslokaler og gode tekniske vilkår for fremføring av musikk, dans og teater over hele landet. Ordningen får en økning på 10 millioner kroner over spillemidlene.

– Kulturrom er en av de viktigste ordningene som treffer kulturlivet bredt. Egnede og utstyrte kulturlokaler er et viktig grunnlag for at det kan skapes aktivitet i hele landet, sier kulturpolitisk talsperson for Ap, Torstein Tvedt Solberg.
– De siste fire årene har Kulturrom-ordningen bidratt til 140 helt nye øvingsrom for dansere, skuespillere og musikere, 554 utbedrede og utstyrte øvingsrom og 555 utstyrte scener i hele landet. Mer kultur og aktivitet i hele landet! De siste årene har ordningen opplevd søknadsrekord etter søknadsrekord. At vi nå styrker Kulturrom med 10 mill. kroner vil bidra til at det kan skapes mer kulturaktivitet i hele landet, sier han.

– Kulturfrivilligheten er kjempeviktig for å skape liv og samhold i lokalsamfunnene våre, for å utvikle oss kreativt og for å videreføre viktige tradisjoner og læring, sier Anette Trettebergstuen.

Dette er blant tiltakene og ordningene som løftes i fordelingen av spillemidler til kultur:
20 millioner ekstra til Den kulturelle skolesekken
30 millioner kroner mer til regionale kulturbygg – desentralisert ordning
15 millioner kroner til leselyst og litteratur
10 millioner kroner mer til Kulturrom
4 millioner kroner ekstra til Ungdom og Fritid
5 millioner kroner til andre tiltak i kulturfrivillighetsstrategien «Rom for deltakelse»

 

Anette TrettebergstuenDen kulturelle skolesekkendet frivillige kulturlivetkulturfrivillighetsstrategikulturpolitikkKulturromregionale kulturbyggUngdom og Fritid

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

Flere saker

