Øyafestivalen og Sigrid kan vinne europeisk festivalpris

Øyafestivalen er nominert i kategorien beste mellomstore festival under European Festival Awards. Det melder festivalen selv på sine nettsider.

I oversikten over alle nominerte finner vi også Sigrid.

Prisutdelingen skjer i Groeningen i Nederland 16. november. De nominerte er stemt fram av det europeiske festivalpublikummet, og en jury vil til slutt avgjøre hvem som til slutt får prisen.

Øyafestivalen fikk tidligere år utmerkelse for sitt miljøengasjement under A Greener Festival Award. Men Sigrid i løpet av det siste året har fått en rekke norske prise, blant annet Edvard og P3 Gull.

Liste over alle nominerte til den europeiske festivalprisen kan du lese her.