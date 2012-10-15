Voksende musikkmarked

Statistikken for 3. kvartal viser en oppgang på 12 prosent i det totale musikksalget hittil i år, sammenlignet med samme periode i 2011.

Digitaliseringen av den norske musikkbransjen fortsetter å akselerere. Hittil i år har det digitale musikksalget hatt en oppgang på hele 38 prosent.

Det viser bransjestatistikken til IFPI.

Strømming har økt med 53 prosent fra samme periode i fjor og utgjør nå 48 prosent av totalsalget, mot 35 prosent av totalsalget for samme periode i fjor. Til sammen utgjør strømming og nedlastning 67 prosent av det totale musikksalget så langt i år, mot 55 prosent 3. kvartal i 2011.

Fysisk faller fortsatt

CD-salget fortsetter å falle. Det fysiske musikksalget har sunket med 19 prosent sammenlignet med samme periode 2011.

Fysisk salg utgjør 33 prosent av samlet salg hittil i 2012, mot 45 prosent av samlet salg for samme periode i 2011.