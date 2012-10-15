Bransjen

Voksende musikkmarked

15.10.2012
Embret Rognerød

Statistikken for 3. kvartal viser en oppgang på 12 prosent i det totale musikksalget hittil i år, sammenlignet med samme periode i 2011.

Digitaliseringen av den norske musikkbransjen fortsetter å akselerere. Hittil i år har det digitale musikksalget hatt en oppgang på hele 38 prosent.

Det viser bransjestatistikken til IFPI.

Strømming har økt med 53 prosent fra samme periode i fjor og utgjør nå 48 prosent av totalsalget, mot 35 prosent av totalsalget for samme periode i fjor. Til sammen utgjør strømming og nedlastning 67 prosent av det totale musikksalget så langt i år, mot 55 prosent 3. kvartal i 2011.

Fysisk faller fortsatt

CD-salget fortsetter å falle. Det fysiske musikksalget har sunket med 19 prosent sammenlignet med samme periode 2011.

Fysisk salg utgjør 33 prosent av samlet salg hittil i 2012, mot 45 prosent av samlet salg for samme periode i 2011.

BransjeHandelsvarerFonogramStrømming

Brusgigant svak for Spotify

Coca Cola-kjeden forhandler med den internasjonale strømmetjenesten.

Susanne Sundfør

Solid EMI-resultat

Susanne Sundfør bidro til et sterkt resultat for EMI i fjor.

Illustrasjonsbilde

CD størst i Danmark

Men konserter utgjorde desidert største del av dansk musikkøkonomi i 2011.

Erik Hillestad

Uavhengige selskaper taper terreng

Mens de store plateselskapene vinner markedsandeler i en voksende strømmeøkonomi, taper de uavhengige terreng.

Jessie Ware

Universal lykke

Norges største plateselskap økte inntektene med over 60 millioner kroner i fjor.

Eva ant the heartmaker

Strømmesuksess for Sony

En digital vekst på 44 prosent førte til et solid overskudd i et fallende marked for Sony i fjor.

Illustrasjonsbilde

Funker honorarsatsen?

Når MFOs arbeidsutvalg møtes 1. april skal anbefalt, minste honorarsats for frilansmusikere justeres nok en gang. Men har den noen...

Illustrasjonsbilde, stipendpenger

Mange frister for den som jobber med musikk på høsten

Mange har frist i dag fredag – men både nasjonale og regionale ordninger har søknadsfrist utover i september og oktober.

Foto: Frida Kristine Røsand

Hvor ble det av musikken?

I en ny nasjonal bibliotekstrategi er det digitale visjoner for bøker, tidsskrifter, film og dataspill, men ikke musikk, skriver Frida...