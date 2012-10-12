Bransjen

Solid EMI-resultat

Publisert
12.10.2012
Skrevet av
Embret Rognerød

Susanne Sundfør bidro til et sterkt resultat for EMI i fjor.

EMI Norge økte omsetningen i fjor og leverte et resultat før skatt på 6,6 millioner kroner.

EMIs administrerende direktør Bjørn Rogstad sier til Dagens Næringsliv at TV-suksessen Hver gang vi møtes og Susanne Sundførs The Brothel trakk resultatet opp.

– Vi er fornøyd og har ikke noe å klage på. Andre satser på å være størst eller å bli underholdningsselskaper i videre forstand. Vi skal være best på å selge musikk i en digital verden. Det er ved å satse på det vi kan at vi tror vi kommer best ut i den andre enden, sier Rogstad.

Internasjonalt har EMI slitt de siste årene og den norske avdelingen i selskapet er til salgs.

Bransje

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

EU godkjenner EMI-kjøp

Men Universal må selge 30 prosent.

EMI logo

EMI Norge selges?

Skilles ut i Universal-EMI fusjon, melder Dagens Næringsliv.

CD

Gammelt selger mest i USA

– Kan ikke sammenlignes med Norge, sier salgssjef i EMI Music Norway, Aslak Klever.

Therese Aune

Liten label satser stort

Riot Factory sprer artistene sine til Norden gjennom ny distribusjonsavtale med EMI Music Norway.

Hackers' delight i Sverige

Vil du lage en ny musikk-app?

Erik Hillestad

Vi trenger en musikklov

INNLEGG: Utspillet fra NOPA må ses på som et nødskrik. Ikke desto mindre er det verd å ta på alvor,...

Flere saker

Susanne Sundfør. Stillbilde fra videoen «Accelerate» av Stian Andersen

Himmelstormaren – om tekstuniverset til Susanne Sundfør

Frå «I resign» til «Music for people in trouble»: Tekstane til Susanne Sundfør er lidenskaplege oppgjer med Gud, verda og...

Katarina Barruk

Katarina Barruk første samiske artist på BBC Proms: – Dette hadde ikke vært mulig da jeg vokste opp.

Umesamiske Katarina Barruk blir historiens første samiske kunstner på den klassiske festivalen BBC Proms i London søndag 31. august.

Kamferdrops

Kamferdrops topper den svenske radiolisten

Remiksen av Ole Ivars og Kikki Danielssons slager «Jag Trodde Änglarna Fanns»har med det gjort noe ingen annen norsk artist...