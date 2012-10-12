Solid EMI-resultat

EMI Norge økte omsetningen i fjor og leverte et resultat før skatt på 6,6 millioner kroner.

EMIs administrerende direktør Bjørn Rogstad sier til Dagens Næringsliv at TV-suksessen Hver gang vi møtes og Susanne Sundførs The Brothel trakk resultatet opp.

– Vi er fornøyd og har ikke noe å klage på. Andre satser på å være størst eller å bli underholdningsselskaper i videre forstand. Vi skal være best på å selge musikk i en digital verden. Det er ved å satse på det vi kan at vi tror vi kommer best ut i den andre enden, sier Rogstad.

Internasjonalt har EMI slitt de siste årene og den norske avdelingen i selskapet er til salgs.