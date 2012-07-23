Gammelt selger mest i USA

– Kan ikke sammenlignes med Norge, sier salgssjef i EMI Music Norway, Aslak Klever.

Tall fra Nielsen Soundscan viser at det de siste seks månedene har blitt solgt 76,6 millioner ‘gamle’ plater, mot 73,9 millioner nye, i USA. Med ‘gamle’ menes album som har vært i salg i over 18 måneder.

Nielsen begynte å hente inn data om platesalg i 1991. Dette er første gang de har sett at eldre plater selger mer enn nye.

— Dette er tall fra de siste seks månedene, det er en veldig kort periode. Tar man med det digitale har det vært sånn over lengre tid i Norge, men fysisk er det usammenlignbart, sier salgssjef i EMI Music Norway, Aslak Klever.

Han påpeker likevel at konkrete tall ikke er tilgjengelige på samme måte i Norge.

— Nielsen tracker alt i USA, det er det ingen som gjør i Norge. IFPI har ingen inndeling på det, og ingen vet hva som selger totalt.

Han understreker også at Norge heller ikke har enkeltutgivelser som er utslagsgivende på samme måte som USA. Klever trekker fram Whitney Houston og Guns N’ Roses «Greatest Hits», som er av det siste halvårets mestselgende katalogutgivelser i USA ifølge tall fra Nielsen.

Katalogsalg «kan dominere»

Salgssjef i Sony Music Norway, Oddgeir Kristensen, påpeker at USA fortsatt har et «relativt sunt» fysisk musikkmarked hvor Spotify ikke har hatt samme effekt som i Europa. Han mener likevel at tider med få nye plateslipp og en kortere utløpsdato på nye utgivelser kan bidra til at norske kunder raskere tar med seg en ‘gammel’ utgivelse.

— Katalogsalg er en viktig del av omsetningen vår, og i tider med få nye slipp vil dette dominere. Det jobbes iherdig med å relansere og friske opp katalogen med nye, attraktive titler, og frekvensen på «nye» katalogplater er høy, sier Kristensen.

— Dette kan bidra til at kunden plukker opp en katalogvare raskere enn vedkommende normalt ville gjort. Ferskvarestemplingen i dagens marked på nye slipp har kortere ledetid og dermed blir avstanden mellom nye og gamle slipp mindre, sier Kristensen.

Tilgjengelighet utslagsgivende

Klever mener tendensene i norsk platesalg kunne lignet mer på de amerikanske om fysiske katalogutgivelser var mer tilgjengelige for norske forbrukerne.

— Utgivelser av gamle katalogskiver har avtatt ettersom butikker kutter på katalogen og erstatter CDen med DVD og spill.

— Så flere ville kjøpt ‘gamle’ CDer om de hadde muligheten?

— Det hadde de. Det har med tilgjengelighet å gjøre, vi har ikke nok forhandlere som selger den musikken. I de store byene selges det fortsatt musikk, men på mindre steder blir man forvist til bensinstasjoner eller dagligvareforretninger som ikke har noen stor katalog.

IFPI og FONO var ikke tilgjengelig for kommentar.