Gamle urfremførelser

Ensemble Currentes går i ny dialog med middelalderen under helgens Oslo middelaldermusikkdager.

Til helgen arrangeres Oslo middelaldermusikkdager for åttende gang. Festivalen åpnes fredag 27. juli av ensemble Currentes under kunstnerisk ledelse av Jostein Gundersen.

Blokkfløytist Gundersen har med seg Hans Lub og Anna Danilevskaïa, begge på middelalderfidel, til Gamle Aker kirke. Sammen skal de framføre programmet «Nuda non era».

— Det betyr ‘hun var ikke naken’. Det er navnet på en av sangene vi skal spille. Det er nesten et motto for oss, at musikken ikke har vært og ikke trenger å være så naken som den kan framstå i manuskriptene, sier Gundersen.

— Hver konsert en urfremføring

Han viser til notasjonen av middelaldermusikk som ofte begrenser seg til å formidle en til tre stemmer og sangtekst. Forslag til dynamikk, ornamentikk og andre parametere som ble vanlig senere i musikkhistorien er utelatt, og dermed overlatt til utøveren – derav «dialogen» som Gundersen kaller det.

— Vi har ingen ambisjoner om at det skal klinge så likt som mulig, det vet vi er umulig. Men vi ser på det som en invitasjon, en dialog mellom middelalderen og oss. Vi plukker nye verk få har hørt som vi til dels improviserer over. Hver konsert vil dermed kunne fortone seg som en urfremføring.

Gundersen, som er Norges første uteksaminerte kunststipendiat i tidligmusikk, forklarer at han ønsker å forholde seg aktiv til middelaldermaterialet.

— I Currentes komponerer og improviserer vi diminusjoner og nye stemmer til flere av stykkene.

«Early Fusion»

Oslo middelaldermusikkfestival arrangeres rundt olsok, og samtidig med Olavsfestdagene. Tidligere denne uken kritiserte kunstnerisk leder Gro Siri Ognøy Johansen knutepunktfestivalen for mangel på eksperimentering med middelaldermusikk. Hun uttalte til Dagsavisen at Trondheims-festivalen bør bli bedre på å tilby publikum et program de ikke allerede har kjennskap til.

— Er det det vi kan forvente oss i Gamle Aker kirke i helgen? Nytt og eksperimentelt?

— Hvis vi tar utgangspunkt i olsokfeiringen, er vi opptatt av å ha fokus på middelalder og gammel kultur, men at den skal aktualiseres, sier Ognøy Johansen.

Currentes passer dermed godt sammen med årets festivaltema «Early Fusion», forteller hun.

— Currentes tar for seg musikken som mangler tekst og improviserer over dette. Det er fusjon mellom improvisert musikk og et gammel manuskript.

I tillegg til ensemble Currentes, byr det italienske/argentinske ensemble La Chimera på spansk barokk og folkesang fra Sør-Amerika i Oslo i helgen. Finalekonserten for NORDEMs konkurranse for unge tidligmusikkensembler er i år en del av festivalen, mens forfatter Thorvald Steen har skrevet et skuespill rundt Sigurd Jorsalfar som skal fremføres på søndag.

— Det er første gang vi har et skuespill. Vi går til kildematerialet og dikter rundt det. Det er det samme med musikken. Vi vet ikke hvordan den ble fremført, musikken blir også en slags fiksjon, sier Ognøy Johansen.

Vil ikke gi museumsfølelse

For Gundersen er det viktig å formidle at middelaldermusikken byr på noe nytt, noe han har særlig fokus på som leder for Bergen middelaldermusikkdager.

— Der har vi har ulike strategier for å hanke inn nytt publikum. Vi vil ikke gi folk en museumsfølelse, heller ikke vektlegge det klassiske. Det skal være nytt og spennende. I Oslo skal vi blant annet spille utdrag fra et nytt verk av Eivind Buene.

Oppgaven om å formidle middelaldermusikktradisjonen er viktigere nå enn noen gang for Gundersen, ettersom skoleverkets nye norske lærebok i musikkhistorie begynner i år 1600.

— Jeg jobber på Griegakademiet hvor vi kommer til å bruke Erlend Hovlands nye bok i musikkhistorieundervisningen, men da må jeg skrive et kompendium om middelalder- og renessansemusikken selv. Middelalderen har en helt annen måte å tenke melodi, harmoni og kontrapunkt på, som nå forsvinner fra musikkstudentenes utdannelse. Da faller det på oss å formidle dette. Der er også Oslo middelaldermusikkdager en viktig bidragsyter.

— Hvorfor er forståelsen av middelaldermusikken viktig i vår tid?

— Det er nesten som antropologi. Å finne andre måter å tenke på. Modalitet er mindre definert enn tonalitet, man definerte ikke den doriske skalaen som en bestemt tonerekkefølge slik man gjør i dag. Det er mer åpent, mer flytende. Det handler mer om hva som er mulig, mindre om hva som er lov og ikke.

— Tidligmusikk er forholdsvis smalt. Har dere gjort aktive tiltak for å nå nytt publikum?

— Vi jobber med saken, men har ikke støtte fra Norsk Kulturråd. Oslo Kommune har støttet oss bra, men hadde vi hatt dobbelt så mye på budsjettet kunne vi ha gjort mye mer, sier Ognøy Johansen.

— Det er et dilemma, men jeg er opptatt av at det vi tilbyr har kvalitet. Jeg håper folk opplever det sånn, og at de som har lyst kommer.

Og Gundersen lover ny musikk til de som velger å ta turen.

Oslo middelaldermusikkdager skjer 27. – 29. juli. Lørdagens seminar med Jostein Gundersen er avlyst grunnet få påmeldte.