Nye Måkeskrik

Den ferske festivalen har hatt en bratt læringskurve. Nå krysser ledelsen fingre for at publikum ikke svikter.

— Jeg hadde ikke booket artistene da vi satte billettpriser. Et dagspass koster 300 kroner, et festivalpass 500 kroner. Det blir vel i gjennomsnitt cirka 40 kroner per konsert, så det er billige billetter!, sier festivalssjef for Måkeskrik, Cathrine Sørensen.

Det er første gang Sørensen arrangerer festival. Hun har tidligere jobbet på festival, i bar og med booking, men forteller at sponsorbiten, PR og web er områder hverken hun eller de syv andre i kjerneteamet hadde erfaring med på forhånd.

— Det er en av grunnene til at vi ikke har mange sponsorer. Vi har lært mye til neste år, forklarer Sørensen.

Toffen Gunnufsen, festivalssjef for Supersonic Kilden, uttalte til Dagens Næringsliv sist uke at han ikke var klar over de andre festivalene da han begynte sin planlegging. Til avisen forteller han at fire festivaler på en måned muligens er i overkant, og at dette er noe festivalen vil ta opp til vurdering i august.

Følg musikkdebatten: Ballade på Facebook

Få forhåndssolgte billetter

I likhet med Gunnufsen, visste heller ikke Sørensen at juli skulle bli så tettpakket da hun for to år siden fikk ideen til Måkeskrik i savn av en alternativ rockefestival i hjembyen Kristiansand.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

To dager før festivalstart har Måkeskrik solgt få billetter til arrangementet i Bendiksbukta, og Sørensen innrømmer en viss uro.

— Man er alltid bekymret, det er jo sparepengene som ryker.

Festivalen er drevet på dugnadsånd, sparepenger, samt noe støtte fra Kristiansand kommune, Sparebanken Pluss og Frifond.

— Men vi har tro på at det går bra. Mange sier ‘vi ser an været’, andre tenker at det ikke blir utsolgt og at de kan kjøpe i døra. Vi har fått positiv respons fra publikum, fra musikere, fra bransje og fra kommune. Får vi litt over 1000 publikummere går vi i null.

I alt selges 2500 billetter til arrangementet.

— Skyldes dårlig forhåndssalg stor festivaltetthet? Eller skepsis til ny festival?

— Vil man se noe, kommer man jo. Ikke alle festivaler selger ut på forhånd. En av grunnene til at vi har valgt å fortsette er at folk har sagt de ønsker å komme. Det er nok mange som ikke ville gått på de andre festivalene som vil gå på vår. Det har med artistene som spiller å gjøre, vi når ut til forskjellige målgrupper.

Sørensen forklarer at Måkeskrik er en rockefestival som vektlegger booking av bra liveartister, gjerne band som ikke alle har hørt om før. Festivalen har 16-års aldersgrense, og festivalsjefen håper band som Purified in Blood, Oslo Ess, Harrys Gym og Lonely Kamel vil appellere til både unge og gamle.

Tross et beskjedent budsjett på en millioner kroner, har Måkeskrik også klart å sikre seg Turboneger som festivalheadliner.

— Jeg har jobbet med musikk i Oslo i mange år, jeg kjenner bookingbyråene og mange av artistene. Folk har lyst at dette skal gå bra. Vi har fått ting til en fornuftig pris, sier Sørensen.

Følg Ballade på Twitter

— Dere har kun norske band på plakaten. Er det bevisst eller tilfeldig?

— I forhold til budsjett var det lettest å begynne med norske band. Så er det jo mye bra norsk! Men vi vil gjerne ha internasjonale band neste år.

— Så det blir Måkeskrik også i 2013?

— Så lenge det økonomiske resultatet tillater det og tilbakemeldinger er bra, ønsker vi å gjøre det igjen neste år.

Måkeskrik skjer i Bendiksbukta på Odderøya i Kristiansand 27. – 28. juli.