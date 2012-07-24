Musikalsk byreklame

Konsertgjengere legger igjen 1000 kroner hver i Bergen, anslår professor. Arrangøren selv bruker ikke ringvirkningsanalyser i sitt arbeid

Rihanna, Kanye West og Bob Dylan var der i fjor. Bruce Springsteen og Paul Simon er der denne uken.

Å ha disse artistene på besøk er bra for merkevaren Bergen, mener Reidar J. Mykletun. Han er professor ved Norges Hotellhøgskole ved Universitetet i Stavanger, og leder av Rogaland Festivalforum.

— Vi ser at Bergen er en by der det foregår ting. Byen blir nevnt i en positiv sammenheng. Da er egentlig merkevarebyggingen til Bergen i gang, sier Mykletun.

— Kan tiltrekke arbeidskraft

Rapporten «Skaper kultur attraktive steder?» ble publisert av Telemarksforskning i fjor. Konklusjonen ble et tydelig nei.

Med bakgrunn i rapporten mener kulturforsker Knut Vareide at det mye brukte argumentet om at kultur øker bostedsattraktiviteten, er tvilsomt fundert.

Mykletun er av en annen oppfatning.

— Ser man for seg Oslo, Bergen eller Stavanger uten kulturarrangører, tar man fra byen veldig mye av det som gjør det verdt å bo der. Kulturaktivitet gir byen et preg som kan tiltrekke seg arbeidskraft som har lyst til å bosette seg der.

— Skaper konsertene i Bergen tilflytting?

— Teoretisk sett er det en av tingene som gjør at man legger merke til jobber i området.

— I praksis?

— Det kjenner vi lite til. Det spiller nok en rolle, men vi vet ikke hvor stor rolle. Vi kan se på det som et interesseområde for arbeidsgivere i en region som da vil støtte kulturaktiviteter for at det skal skje noe der. Og det kjenner vi til at skjer, for eksempel i Lund kommune, der vindusprodusenten NorDan er en stor kulturaktør i samarbeid med kommunen.

Antatt ringvirkning

Bergens Tidende skriver at 50 000 billetter blir solgt til de tre konsertene, til en verdi av 38 millioner kroner. I et anslag for samme avis anslår Mykletun at det vil omsettes for nærmere 50 millioner kroner i tilstøtende næringer, som eksempelvis hotell, restaurant og transport, i forbindelse med de to Springsteen-konsertene og Paul Simon-konserten.

Ifølge Mykletun finnes det ikke noe system som fanger opp hvorfor folk reiser og hva de bruker penger på.

— I beste fall har vi tall på om det er business- eller fritidsrelatert, men ikke om reisende skal på konserter eller noe annet, sier Mykletun. Han baserer sine anslag på «hva reisende bruker vanligvis».

– Da tenker vi oss at de reisende til Bergen bruker 1500 kroner pr. døgn. De som ikke er tilreisende bruker ikke så mye, men man bruker fort penger på øl og reise til og fra, og da har man brent 500 kroner veldig fort. Hvis man har 50/50 med tilreisende og lokale gjester, ligger man på omtrent 1000 kroner, sier Mykletun.

Konserter attraktive i opplevelsesturismen

Ifølge disse anslagene vil altså konsertgjengerne bruke nesten 90 millioner kroner i Bergen denne uken. For arrangør er marginene likevel knappe, sier Frank Nes i Bergen Live.

— Jeg ikke hva vi kommer til å sitte igjen med, men det er ikke veldig mye penger.

Nes mener konsertene med Bruce Springsteen er viktig for å sette Bergen på kartet som en attraktiv konsertby for internasjonale artister og publikum. Ringvirkningsanalyser som viser hvor mye penger som omsettes er interessante for Nes, men han bruker ikke slike tall aktivt.

— Vi mottar ikke offentlig støtte, men det er viktig for oss å få tallene belyst. Innenfor reiselivet er opplevelsesturisme det nye fyndordet. Konserter og festivaler blir mer og mer sett på som et attraktivt element. Det er grenser for hvor mange ganger folk kan se Fløyen og gamle Bergen, og det å ha et tilleggselement som konsert er en veldig attraktiv del av opplevelsesturismen, sier Nes.

— Kultur utslagsgivende

Til tross for av kulturlivets tro på ringvirkningsanalyser, ønsker Norsk rockforbund å satse videre på slike for å synliggjøre arrangmentene overfor eksterne aktører i det offentlige og i næringslivet.

— Er dette noe Bergen Live er bevisst på og kunne tenke seg å gjøre?

— For oss er den type analyser selvsagt viktig for å tallfeste hva slags ringvirkninger eller «added value» for byen virksomheten genererer. Tall er enkelt å forholde seg til. Det at vi har ganske solide publikumstall er med på å sette Bergen på kartet og gjøre Bergen til en attraktiv by.

— På hvilken måte gjør konsertvirksomheten til Bergen Live byen attraktiv?

— I folk sine valg av jobb og flyttemønster kan det være ett element som gjør at Bergen oppfattes som attraktivt. Jeg vet at store firma som for eksempel Statoil vektlegger slike forhold. Jeg vet også at et variert og rikt kulturliv kan være utslagsgivende for folk når de velger jobb.

— Går Bergen Live til restaurantene, hotellene og barene i Bergen og sier at «dere burde støtte oss siden vi skaper høyere omsetning hos dere»?

— Det er ikke noe vi kan gjøre. Det har vært diskutert i mange år. Når de får muligheten til å tjene de kjærkomne ekstra pengene er det med å hjelpe dem gjennom resten av året. Vi har ikke gjort noe fremstøt. Det må være opp til næringslivet og deres organisasjoner å selv ta initiativ til å bidra i så fall. Noe jeg vet tidvis er tema her i Bergen, sier Nes.