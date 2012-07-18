Supersonic Kilden mot tap

18.07.2012
Linn Carin Dirdal

Festivalsjef vil dekke underskudd.

To-dagers festivalen på kulturhuset Kilden i Kristiansand går mot røde tall i sitt første år, skriver Dagens Næringsliv.

Festivalsjef Toffen Gunnufsen sier til avisen at han er fornøyd med 1000 besøkende per dag, cirka halvparten av innendørsfestivalens publikumskapasitet. Festivalen er fullfinansiert av Gunnufsens nyetablerte selskap Toffenlive, som står klar til å dekke et evtentuelt tap.

I tillegg til Supersonic Kilden, arrangeres også festivalene Palmesus, Odderøya Live og Måkeskrik i juli i Kristiansand.

— Vi har planlagt for tre år i utgangspunktet, og satser på å komme tilbake til neste år. Men alt dette tar vi opp til vurdering i august. Om det er fire festivaler i juli til neste år også, kan det være det er litt mye, sier Gunnufsen til avisen.

Supersonic Kilden finner sted 17. – 18- juli i Kristiansand, med artister som First Aid Kit, Ane Brun og School of Seven Bells på programmet. Festivalen er det første arrangementet i konsertserien Supersonic Live.

Relaterte saker

Oslo Ess

Nye Måkeskrik

Den ferske festivalen har hatt en bratt læringskurve. Nå krysser ledelsen fingre for at publikum ikke svikter.

Flere saker

Wheels foto

Selvprogrammert mainstream

Om vi lar utenlandsk tidligmusikk-praksis være definerende for vår egen praksis, styrer vi mot mainstream, skriver Jostein Gundersen.

KUPP for komponister

Nytt talentprogram for komponister ble lansert på 100-årsdagen til Norsk Komponistforening.

KUPP for komponister

Nytt talentprogram for komponister ble lansert på 100-årsdagen til Norsk Komponistforening.

Politikere og musikkliv i musikkpolitisk debatt på Røverstaden

Ballade radio: Hvordan ta vare på et kulturliv i stadig krise?

Finnes det en upstairs og downstairs i norsk kulturliv? Og er det urettferdig at de tilgodeses med forskjeller i offentlige...