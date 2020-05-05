Rørende hyllest til verdens helsearbeidere fra ungt kor i Bergen

Edvard Grieg Kor Barn & Unge framfører «The Lord is my Shepherd» i musikkvideo til helsearbeidere i frontlinjen mot Covid-19.

– Den emosjonelle belastningen disse helsearbeiderne står i er vanskelig å forestille seg. Vi ønsker å vise at vi ser dem og er takknemlige for det de gjør, sier initiativtaker til musikkhyllesten, Reidunn Jetne Edelmann. Hun er mamma til Julius Edelmann, en av guttene i filmen, og er selv lege og forsker.

Seks barn i alderen 11 til 15 år fra Edvard Grieg Kor Barn&Unges talentprogram har spilt inn «The Lord is my Shepherd» av den engelske komponisten Howard Goodall. Innspillingen er gjort i en tom Grieghall, der barna står med to meters avstand til hverandre, i tillegg til opptak på Haukeland Universitetssykehus.

– Dette er den første opptreden de seks barna gjør sammen noensinne, ettersom talentprogrammet startet opp rett før Norge gikk i lock-down 12. mars 2020, forteller Irene Winter, prosjektleder for Edvard Grieg Kor Barn&Unge. – Barna rakk ikke engang ha sangtimer før vi måtte stenge av all fysisk kontakt, så de har virkelig gjort en kjempegod jobb. All øving har foregått gjennom videomøter, og det krever ekstra mye av alle involverte, sier Winter.

Videoen ble sluppet 5. mai, og hedrer leger, sykepleiere, portører, forskere, renholdspersonell, ambulansesjåfører og andre i frontlinjen av epidemien.

– Hvordan vil dere distribuere musikkvideoen for å nå ut til verdens helsepersonell?

– Vi har laget emneknaggen #tributecovid19 til å følge videoen, og vi håper både videoen og emneknaggen vil deles bredt i sosiale medier, forteller Winter.

– Musikkvideoen er lansert i dag, og vi sender den ut i våre kontaktnettverk lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi har med oss fotograf og filmskaper Melanie Burford, som har lang erfaring med å lage slike visuelle narrativ, som er formen musikkvideoen er laget i.

Et kjapt nettsøk på Burford forteller at filmskaperen, fotografen og produsenten fra New Zealand flyttet derfra til USA for omtrent tjue år siden, og var blant annet en av fotografene fra Dallas Morning News som fikk Pulitzerprisen i 2006 for deres visuelle fremstilling av orkanen Katrina. Burford har også bodd og jobbet i New York, og har fått stor internasjonal anerkjennelse for arbeidet sitt. I Bergen står hun bak det visuelle produksjonsselskapet Silvereye Pictures, som blant annet har laget en liknende videofortelling for Trond Mohn Stiftelsen.

– Vi håper at musikkvideoen vil treffe en nerve, både her og ute i verden, sier Winter. – Dette er en stor takk til alle de som setter sine egne liv på vent, og sin egen helse i fare, for å hjelpe andre.

På Universitetet i Bergens (UiB) hjemmesider står det i forbindelse med musikkvideoen at professor Rebecca Cox ved Influensasenteret (UiB) og hennes forskerteam, Bergen Covid-19 Research Group, siden mars i år har forsket på hvordan immunforsvaret reagerer på korona-viruset. Formålet er å bidra til kunnskap om en fremtidig vaksine. I tillegg har helsearbeidere ved Helse Bergen stått på for å redde liv etter at koronapandemien nådde Bergen, skriver de.

Koret:

Håkon Matti Skrede / dirigent og kunstnerisk leder

Julius Jetne Edelmann / sopran

Benjamin Winter /sopran

Olav Sandvik / sopran

Hedda Øvstegård / alt

Daria Bacvinka / alt

Samuel Winter / bass

Ellena Hale / piano

Produksjon:

Howard Goodall / komponist

Melanie Burford / film, redigering, produksjon, Silvereye Pictures

Tord Brudevold / lyd

Katrine Sunde / fotograf, Haukeland Universitetssykehus