Oslo-kutt rettet opp i bystyret

Bystyret rettet opp nesten alt byrådet foreslo kuttet i kunstmusikken i Oslo da kommunens budsjett for 2021 ble vedtatt onsdag.

Bystyrets behandling av neste års Oslo-budsjett innebar som ventet at flere av kuttene rettet mot sentrale kunstmusikk-aktører enten ble kraftig redusert eller helt reversert da bystyret vedtok budsjettet onsdag 9. november.

Blant annet fikk Ultimafestivalen tilbakeført 300 000 kroner og Cikos – Foreningen Oslo Sinfonietta og Cikada, 750 000 kroner. Fasit for Ultimas del innebærer et kutt neste år på 150 000 kroner.

LES OGSÅ: Oslos kulturbudsjett: Byrådet til angrep på det frie feltet

Se oversikt over gjenopprettingene på kulturfeltet lenger nede i artikkelen.

For øvrig ble byrådets innstilling vedtatt.

Etter kuttforslaget, som Ballade har omtalt i flere artikler, er flere aktører nå lettet. Flere gir uttrykk for at møter med politikere fra kulturutvalget, som åpnet for direkte kommunikasjon med de som til slutt skal vedta budsjettet, var avgjørende. Både SV og Rødt tar æren for å ha fått gjennom tilbakeføring av støtte i forhold til det opprinnelige forslaget. Blant annet gir Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival SV æren for at kuttet på 200 000 kroner til slutt ikke ble noe av.

Likevel stiller flere seg fortsatt undrende til at SVs kulturbyråd kunne stille seg bak det opprinnelige kuttforslaget.

– Ikke dramatisk

På Ballades spørsmål om hvordan kuttforslaget kunne stemme overens med SVs kulturpolitikk, insisterer Oslo SVs leder, Sunniva Holmås Eidsvoll på at «det ikke er noen dramatikk rundt kulturpolitikken her».

– Nå har jeg forhandlet budsjett i Oslo bystyre for sjette året på rad, og jeg har aldri opplevd at bystyret ikke har økt tilskudd sammenlignet med byrådets innstilling. Her har byrådspartiene lyttet til viktige innspill som har kommet i et kriseår for kulturen, og sørget for viktige påplussinger, sier Holmås Eidsvoll.

Samtidig følger hun opp kulturbyråd Omar Samy Gamals begrunnelse for de opprinnelige kuttene, hvor han peker på at det finnes skjevfordeling til fordel for de som har støtte fra både Staten og kommunen. Ifølge Holmås Eidsvoll er flere opptatt av denne problemstillingen, og SV vil følge den opp fremover.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

– Samtidig har jeg også fått innspill fra noen om at vi bør se på støtteordningene og vurdere endringer. Noen aktører får støtte fra flere ulike kommunale ordninger og andre får støtte både fra kommunen og staten samtidig som andre aktører ikke får i det hele tatt. Jeg skal ikke forskuttere at det kommer endringer, eller hvilke, men vi er åpne for å diskutere det, sier lederen for Oslo SV.

Glad kulturbyråd

Ballade har også kontaktet han som la fram de opprinnelige kuttene i kunstmusikken, kulturbyråd Omar Samy Gamal (SV), som sier at han er glad når det brukes mer penger på kultur enn det byrådet har til rådighet når budsjettforslaget utformes og legges frem.

Han sammenfatter byrådets kulturpolitikk slik: «Oslo skal være en attraktiv og tilgjengelig kunst- og kulturby for alle som bor her, og for alle som kommer på besøk. Vi prioriterer tilbud til barn og unge og er opptatt av at kulturtilbudene skal være tilgjengelig for alle uavhengig av bakgrunn. Kulturtilskuddene er viktige bidrag til både kvalitet, mangfold og nyskaping. Hvert år er det et stort tilfang av nye aktiviteter og aktører som kunne fått støtte, og det er en budsjettramme som må brukes dynamisk for å få til utvikling».

LES OGSÅ: Kulturbyrådet i Oslo: Vil gjøre kulturtilbudet tilgjengelig for flere

Vi spurte ham dessuten om aktørene må regne med nye kutt i kunstmusikkfeltet, men byråd Gamal vil ikke forskuttere kommende budsjettforslag.

«Tilskuddene fordeles hvert år etter søknader og begrenses av kommunens økonomiske situasjon. Jeg vil ikke forskuttere hvilke avveininger vi gjør til neste år. Det kommer an på hva vi har å bruke, og hva slags søknader vi får.»

– Umusikalsk byråd

Høyres fraksjonsleder i kultur- og utdanningsutvalget, Mehmet Kaan Inan, som kaller det opprinnelige kuttforslaget «umusikalsk og unødvendig», sier han er glad for at byrådspartiene reverserte kuttet til Sinfonietta/Cikada, men skulle gjerne sett at kunstmusikken ble avsett med mer enn det byrådspartiene med Raymond Johansen i spissen og Rødt til slutt ble enige om.



Bystyrets påplusninger til kultur i forhold til byrådets budsjettforslag: