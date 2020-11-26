Oslos kulturbudsjett: Reverserer musikkutt

Alt tyder på at bystyret i Oslo går mot byrådets forslag om å kutte Ultima, Cikada og Oslo Sinfonietta i Oslos kommunebudsjett for 2021.

Som Ballade har omtalt i flere artikler, foreslo byrådet i sitt budsjettforslag for neste år dramatiske kutt i støtten til Cikos (ensemblene Oslo Sinfonietta og Cikada) og Ultimafestivalen.

Etter at bystyrets kultur- og utdanningsutvalg (det vil si komité) på Rødts initiativ innstilte på å reversere kuttene, med støtte fra MDG, Ap og SV, gikk saken videre til bystyrets finansutvalg, som torsdag ettermiddag stemte for en økning på 300 000 kroner til Ultima og 750 000 kroner til Cikos.

En rekke borgerlige partier, som hadde egne påplusningsforslag, gikk sammen med venstresiden i avstemningen.

Endelig vedtak av neste års budsjett skjer i bystyret 9. desember.

Ballade ba torsdag ettermiddag om kommentarer fra kulturbyråd Omar Gamal (SV) om hans kommentar til at kuttene hans ser ut til å gå opp i røyk, til overmål med støtte fra hans eget parti, men vi har i skrivende stund ikke fått svar.

Ultimaleder Thorbjørn Tønder Hansen konstaterer med glede at det foreslåtte kuttet på 450 000 kroner nå ser ut til å være redusert til 150 000.

– Vi er glade for at vi med påplussingen på 300 000 kr kan konstatere at kuttet i neste års tilskudd ikke ble så alvorlig som byrådet hadde lagt opp til. Med et kutt på 150 000 i forhold til årets tilskudd, vil vi nå vurdere hvilke utviklingsprosjekter vi må skru ned på. Samtidig vil Ultima fortsette med å styrke og synliggjøre samtidsmusikkfeltet i Oslo, og arbeide videre for å gjøre Oslo til en stadig viktigere internasjonal kulturby, sier han.

Sarah Ludwig-Simkin, daglig leder av Oslo Sinfonietta og Cikada (Cikos), sier at det nye budsjettforslaget er fantastiske nyheter for ensemblene, og samtidig en viktig erfaring å ta med seg videre.

– Oslo kommunes driftstilskudd er en bærebjelke for ensemblenes økonomi. En reversering av kuttet vil redde ensemblene samt deres produksjoner for 2021. Samtidig har kuttforslaget vært en oppvekker og tydliggjort nødvendigheten av en mer langsiktig støttemodell for ensembler og kompanier i det frie feltet, både på kommunalt og nasjonalt plan. Jeg opplever at kulturutvalget har håndtert kuttforslaget på en veldig ansvarlig måte og tatt oppropet vårt på alvor.

Sarah Lilleberg Safavifard, som representerer SV i kulturutvalget, sier hun skjønner reaksjonene på kuttforslagene, og bekrefter at flere menige partimedlemmer har protestert.

– Min fraksjon har forståelse for reaksjonen på kuttene som har blitt foreslått, og at blant andre Cikada og Ultimafestivalen reagerer på at dette kom veldig brått på. Det har også vært SV-ere i Oslo SV som har reagert, sier hun til Ballade.

Sunniva Holmås Eidsvoll, som leder Oslo SV, sier at partiet har gått inn for en rekke økninger i budsjettforhandlingene i forhold til byrådets forslag.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Venstre var et av partiene som støttet byrådspartiene og Rødt i finansutvalget. Gruppeleder for Venstre, Hallstein Bjercke, er ikke imponert over byrådets opprinnelige forslag.

– Dette er pinlig for Oslo som kulturby. Kulturbyrådens begrunnelse for å kutte er særdeles svak. Dette er kritisk når kulturlivet er inne i sin største krise noensinne. Jeg tror ikke Byråd Gamal forstår hvordan kulturbyen Oslo fungerer. Alt henger sammen med alt, kanskje særlig innen musikkfeltet. Det er viktig med både topp og bredde. For å sikre motivasjon hos alle som går på kulturskolen, må de også kunne oppleve musikk av høy kvalitet. Byråd Gamal har valgt å se bort fra faglige råd og gått inn og gjort sin politiske vurdering. Å kutte noen lavere enn kulturetaten innstiller på, er veldig spesielt. Her må vi i bystyret gå inn å rette opp byrådens feil, skriver Bjercke i en e-post til Ballades journalist ved lunsjtid 26. november.

Forhandlingene om et samlet budsjettforslag fra flertallet i byrådet, pluss Rødt, pågår fortsatt.

Rødts Eivor Evenrud, som leder kulturutvalget, la ut en post på egen Facebookside torsdag formiddag om at byrådspartiene er enige om følgende påplusninger, med denne kommentaren:

Jeg vet dere på kunst- kulturfeltet venter veldig, så her er tallene (dette kommer altså i tillegg til beløpene byrådet foreslo i sitt budsjett 😊). Vi er ikke ferdigforhandlet om hele budsjettet i Oslo, men noe er vi enige om. Rødt har fått med byrådspartiene på følgende påplusninger:

SPKRBOX + 400 000

Galleri Format + 500 000

FolkOrg +250 000

Panta Rei teater + 200 000

Fargespill Oslo + 500 000

BOA + 100 000

Improbasen Barnas Jazzhus + 150 000

KLODEN + 1 700 000

Kampen Jazz + 100 000

SPACE + 500 000

RadiOrakel + 200 000

Murbyen Oslo + 200 000

Black History Month + 150 000

Rom for Dans + 300 000

Fotogalleriet + 100 000

Oslo Sinfonietta & Cikada + 750 000

Ultima +300 000

Kunstnerforbundet + 450 000

Oslo Dokumentarkino + 200 000

TekstLab + 100 000

Unge Kunstneres Samfunn + 500 000

Akerselva Trebåtforening + 150 000

Det Andre teateret + 500 000

KIGO – Kultur i Gamle Oslo + 400 000

Kultur på tegnspråk + 150 000

Saken ble sist oppdatert 27. november kl. 09.30.