Åse Kleveland 75 år: Går sine helt egne veier

Ballade har fått gjengi Klassekampens honnør til jubilanten Åse Kleveland, hun som på sitt helt eget vis er «en slags Mor Åse for mangfoldige generasjoner kunstnere og kulturarbeidere i Norge og Norden».

Artikkelen er skrevet av musikkjournalist Martin Bjørnersen, og publisert i Klassekampen fredag 15. mars 2024. Ballade gjengir hilsenen med tillatelse, og ønsker Åse Kleveland til lykke med dagen!

Mandag 18. mars fyller Åse Kleveland 75 år, et rundt jubileum som vil bli feiret av usedvanlig mange i det norske kulturfeltet. Det er vel en klisjé å omtale henne som landets eneste egentlige diva, stjerne eller endog dronning. Men det er en etablert sannhet for mange, uten å på noen måte devaluere omfanget, bredden og betydningen av hennes bidrag som både utøver og organisatorisk og politisk kraft i norsk og skandinavisk kulturliv. (Skandinavisk, med tanke på hennes tette bånd og vitale karriere også i sitt «andre hjemland» Sverige, der hun ble født i 1949).

Virket strekker seg helt tilbake til radioopptredener på NRK som tiåring i 1957, og det breie gjennombruddet var et faktum i 1966, med ikoniske «Intet er nytt under sola». Som var noe så uvanlig som et Melodi Grand Prix-bidrag i femtakt.

LES OGSÅ Ballades honnør til Åse Kleveland på den internasjonale kvinnedagen

Siden har hun fortsatt å gå sine helt egne veier, alltid. Langt utenfor og på kryss og tvers av visetradisjonene hun av enkelte forbindes tettest med. Ikke så rart, med tanke på tolkningene Prøysen, Bellman, Adolphson og tradisjonelt visemateriale på repertoaret gjennom den kommersielle storhetstida som soloartist. Eller rolla i «visesupergruppa» Ballade (sammen med Birgitte Grimstad, Lillebjørn Nilsen og Lars Klevstrand) fra 1977–1980.

Men hun tolket også Dylan og The Animals alt på sine første singelplater. Og i katalogen finnes også den undervurderte voksenpopskiva «Midt På Natten» fra 1976, assistert av Øystein Sunde og Ole Paus. Og da hun vendte tilbake som solo plateartist med «På Frihjul» i 2020, rocket hun det opp i samspill med Haldengjengen i Salmon Smokers.

I «pausen» mellom der (som for øvrig ikke var fullstendig fri for musikalske utspill og innspill), viet Kleveland mye av sin tid til andre typer kulturarbeid, på minst like høyt plan. Hun har vært forbundsleder i Norsk Musikerforbund, direktør for Tusenfryd, leder for Likestillingsrådet, kultursjef for Lillehammer-OL, direktør for Svensk Filminstitutt og Rikskonsertene og styreleder for Human-Etisk Forbund. Og ikke minst – kulturminister i Gro Harlem Brundtlands regjering fra 1990–1996. Et imponerende livsverk i seg selv!

Som sanger er hun kjent for en karakteristisk dyp (og kraftfull!) stemme. Og hun har aldri, på noe vis, latt seg begrense eller plassere innenfor noen form for standardiserte kvinneroller. Like fullt er hun på sitt helt eget vis en slags Mor Åse for mangfoldige generasjoner kunstnere og kulturarbeidere i Norge og Norden.

Vi gratulerer!