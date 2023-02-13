Støttekonsert for jordskjelvofre

Riksscenen og Norsk Folkehjelp samarbeider om innsamling til de jordskjelvrammede, og arrangerer en storstilt konsert torsdag 16. februar med en lang rekke kjente og kjære navn – som Bjørn Tomren, Odd Nordstoga og Åse Kleveland.

Støttekonserten arrangeres av Riksscenen i Oslo, landets nasjonale scene for folkemusikk og -dans, i samarbeid med initiativtakerne i kulturkollektivet Diwan – Litteratur- & Kunsthub. Inntektene går uavkortet til Norsk Folkehjelps arbeid for å nå ut med mat, klær, tepper, husly og andre livsviktige ting til jordskjelvofrene i Tyrkia og Syria, forteller Riksscenen på nettsidene sine.

Blant musikerne publikum får møte på scenen er Bjørn Tomren, Darling West, Odd Nordstoga, Knut Reiersrud, Oslo Oriental Orkester- الأوركسترا الشرقية في أوسلو og Saleh Mahfoud, Sarah Camille og Sidiki Camara, Almir Meskovic og Daniel Lazar, Inger Hannisdal og Nawar Alnaddaf, Andreas Utnem og Synnøve Brøndbo Plassen. Konferansier er Åse Kleveland.

Ordfører i Oslo, Marianne Borgen, skrev denne oppfordringen på sin ordfører-profil på Facebook tirsdag ettermiddag:

På torsdag kveld skal jeg på konsert. Noen av våre fremste musikere samles til solidaritetskonsert hos Riksscenen for jordskjelvofrene. (…) Det haster å hjelpe! Alle billettinntektene får uavkortet til Norsk Folkehjelp sitt nødhjelpsarbeid. Behovene er enorme, og det kan vel knapt finnes noen bedre å måte å bidra, enn å få oppleve Odd Nordstoga, Knut Reiersrud, Åse Kleveland og en rekke andre Folkemusikere. Billettprisen bestemmer du selv, etter hvor mye du har råd til å avse. Denne kvelden må bli utsolgt, så løp og kjøp, og del gjerne arrangementet videre.