Åse Kleveland: ny direktør for Rikskonsertene

Tidligere sangartist, statsråd og direktør for Svensk Filminstitutt Åse Kleveland er i dag tilbudt stillingen som ny direktør for Rikskonsertene. Styreleder Nina Badendyck sier at Kleveland er håndplukket til jobben, og fremhever hennes erfaring med musikkproduksjon, ledererfaring fra kulturlivet og evne til politisk strategisk tenkning. Ballade bringer også her biografien om Kleveland, velvillig lånt fra Vega forlags Norsk Pop- og rockleksikon.

Kulturminister Trond Giske har i dag tilbudt Åse Kleveland stillingen som ny direktør for Rikskonsertene

— Åse Kleveland er håndplukket til jobben, sier styreleder Nina Badendyck i Rikskonsertene. -Vi er svært glad for at hun har sagt ja til å innta en av de viktigste posisjonene i norsk kulturliv. Styret ønsker å videreutvikle Rikskonsertenes rolle som et nav i norsk musikkliv. Vi har vært på jakt etter en som både har erfaring med musikkproduksjon, solid ledererfaring fra kulturlivet og evne til politisk strategisk tenkning. Svaret var kort og godt Åse Kleveland, og hun sa ja til utfordringen.

— Jeg hadde egentlig bestemt meg for å ta en skikkelig tenkepause før jeg bestemte meg for hva neste arbeidsoppgave skulle bli. Men da henvendelsen kom, ble fristelsen for stor. Jeg har hatt seks fantastiske år i Sverige, men nå føler jeg at jeg kommer hjem i dobbelt forstand: Til fedrelandet og til musikken. Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven med å forme framtidens Rikskonsertene, sier Åse Kleveland.

Rikskonsertene er landets desidert største konsertarrangør. Ingen annen offentlig kulturprodusent produserer så mange konserter/forestilinger med så mange utøvere på så mange spillesteder som Rikskonsertene. I alt produseres over 9000 konserter med over 800 artister årlig, administrert av ca. 50 personer. Det årlige publikumstallet ligger på over 1 million.

Rikskonsertene når nesten en fjerdedel av Norges befolkning gjennom sine konserter. Dette skyldes ikke minst skolekonsertene som fra 2006 vil nå alle landets 433 kommuner. Skolekonsertene produseres i et nært samarbeid med fylkeskommunene og deres musikkinstitusjoner.

Rikskonsertene har i dag en svært bred virksomhet som omfatter de fleste musikksjangre. I tillegg til å formidle konserter innen jazz, klassisk, folkemusikk og rytmisk musikk, får unge talenter en flying start gjennom INTRO-programmet. Rikskonsertene arrangerer også Oslo World Music Festival, som er en av Europas sentrale verdensmusikkfestivaler. Høstens store satsing var Tryllefløyta – en fargesprakende folkemusikkutgave av Mozarts kjente opera Tryllefløyten – som trakk fulle hus over hele landet.

Åse Kleveland tiltrer stillingen fra 15. august 2006, men vil delta i strategiprosesser før denne datoen.

Den nåværende direktøren i Rikskonsertene, Einar Solbu, går av etter to åremålsperioder på til sammen 12 år.

Biografi: Åse Kleveland

Fra Norsk Pop- og rockleksikon (Vega forlag, 2005)

Kleveland, Åse

Åse Maria Kleveland, sanger, gitarist, komponist og politiker, f. 18.03.1949 i Stockholm, bosatt i Norge fra 1957. Hun debuterte som visesanger allerede som barn, i Barnetimen og i TV-programmet Weekendmagasinet(1963), der hun akkompagnerte seg selv til Olle Adolphsons «Mitt eget land», allerede da med den merkverdig mørke altstemmen nesten fullt utviklet. LP-debuten Åse (1965) var en svensk produksjon, men vakte enda større oppmerksomhet i Norge (45 uker på VG-lista, nådde 2. plass). Fra den ble det hentet en populær single, «Det står ein friar uti gar´e»/«Dovre-Slow». Hun var en av få norske artister som klarte å hevde seg på Ti i skuddet, med Bob Dylans «A Hard Rain´s Gonna Fall» (1965). Samme år opptrådte hun med Danny Kaye under hans gjestespill på Den Norske Opera.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

I 1966 ble hun, uoffisielt, utpekt til å representere Norge i Melodi Grand Prix, uansett hvilken melodi som kom til å vinne. I den norske finalen sang hun Arne Bendiksens «Gi meg fri» med stort orkester og hans «Intet er nytt under solen» med det lille orkesteret. Den siste var vinneren, og hun representerte Norge i Luxembourg med rosa buksedress (fra Dior, kjent på folkemunne som «pyjamasen til Åse Kleveland»), og nådde 3. plass – det beste norske resultatet før Bobbysocks. Sangen, en mollstemt jazz/folketoneinspirert komposisjon i 4/5 huskes, urettferdig, best for åpningslinjene «Jeg vet om en gammel mann/en som har levd lenge». Hun spilte den også inn, koblet med «Gi meg fri» på svensk og tysk («Alles war schon einmal da»/«Gib mich frei») med Egil Monn-Iversens arrangement. «Intet er nytt under solen» ble ingen kommersiell slager, men Grand Prix-deltagelsen medførte internasjonale tilbud, og i 1967 holdt hun konserter i Frankrike og Japan, der hun også spilte inn fire singler på japansk. I 1966 medvirket hun på den bestselgende veldedige EP-en Ja-platen med Adolphsons «Det gåtfulla folket». I 1967 opptrådte hun på Liseberg og ga ut sin andre LP, Åse Kleveland 2, også denne en svensk produksjon.

Hun hadde også en viss suksess, både på norsk og svensk, med «Blå, blå min kjærlighet»/«Kärlek» (L’amour est bleu), Luxembourgs Grand Prixbidrag samme år. På single sang hun også Taubes «Fridtjof och Carmencita»/«Byssan lull», og hun fremførte Taubeviser i TV og på konserter med den svenske trubaduren William Clausson. Hun reiste på turneer med Rikskonsertene, deltok ved Festspillene i Bergen og i Reykjavik, og turnerte med Svend Asmussen på De Vestindiske øyer i 1969. I 1969–70 hadde hun stor suksess i Kar de Mummarevyen på Folkan i Stockholm, og ga ut den svenske singlen «När det blir vår igjen»/«Norrtälje».

Etter noen år som jusstudent, ga hun ut sin første norskproduserte LP, Vær velkommen (1974), akkompagnert av Sigurd Jansens orkester. Denne brokete samlingen viser på norsk, svensk, fransk og engelsk inkluderer hennes egne melodier til Prøysens «Skaff meg en synder» og «De rette trinn». Platen ble lansert i eget TV-show og nominert til Spellemannprisen.

På Midt på natta(1976) er hun langt mer samtidig i repertoarvalget, med melodier av Carole King, Tom Paxton og Stevie Wonder. Her lanserte hun tre viser av Ole Paus, bl.a. «Stor slem pike». Sitt livs største suksess hadde hun med Birgitte Grimstad, Lars Klevstrand og Lillebjørn Nilsen i gruppen Ballade! under turneer, konserter, to LP-plater og to TV-show i 1978–80.

Etter den tid har hun bare unntaksvis opptrådt som sanger, men var elegant og selvfølgelig trygg som programleder i den internasjonale Grand Prix-finalen i Bergen i 1986. Fra begynnelsen av 1970-årene var hun medlem av en rekke styrer og utvalg innen kultursektoren, og i 1990–96 var hun kulturminister i Gro Harlem Brundtlands regjering. Etter det vendte hun tilbake til Sverige der hun har vært direktør for Svenska Filminstitutet fra 1999.

Med sin velkjente, uforanderlige frisyre og sine side antrekk, (i forskjellige jordfarger og forskjellig stoff, men alltid i samme design), og sin elegante, meget verdige fremtoning (hun går ikke, hun skrider), har hun alltid vært en sofistikert fargeklatt i norsk offentlighet.

Åse (Polydor Sverige,1965)

Åse Kleveland 2 (Polydor Sverige,1967)

Vær velkommen (EMI, 1974)

Midt på natta (Philips, 1976)

Ballade! på turné (NorDisc, 1978) Ballade!

Ekstranummer (NorDisc, 1980) Ballade!