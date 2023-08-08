Øyafestivalen rigger i regnet

Ekstremværet Hans herjer og det er en dag til Oslos flaggskipfestival Øya.

Med meldt styrtregn og flom i kvelds- og nattetimer, ser de siste dagenes rigging annerledes ut for Oslofestivalen Øya.

– Vi tar løpende vurderinger, og har verktøy og mulige tiltak for ulike scenarioer, men vi vil se det an i dag og i morgen. Vi har tidligere vært med på at rammebetingelser som vi ikke har kontroll på selv, endrer seg på kort tid – så vi er godt rustet. Det sa Øyas PR-sjef til Dagbladet, Jonas Prangerød, i går.

Prangerød regner med åpning som normalt på første festivaldag onsdag. Yr melder per nå jord- og flomskredfare, og flomfare, på orange nivå for Oslo onsdag.

– Parken ser veldig fin ut nå, vi bestemte i forrige uke å minimere trafikk med maskiner på gress, forteller Prangerød til Ballade tirsdag. De følger opp med noen tiltak, som med å strø bark, for å begrense fuktighet.

Øyafestivalen har gradvis økt publikumstallet sitt – når man regner normalårene utafor pandemiårene –med rundt 22 000 inn portene hver dag. Rundt 19 000 av disse er billettkjøpere, opplyser Prangerød.

Rigging av scener og andre konstruksjoner har pågått siden før helga.

På facebooksidene sine skriver festivalen at – Å rigge i dette været var ikke helt det vi hadde drømt om Men stemningen er så innmari god her i Tøyenparken at det er vanskelig å bry seg! Tusen takk til alle og enhver som er på jobb denne uken for å sørge for at det blir festival på tross av «Hans».

Rundt publisering av denne saken var festivalens nettsider nede, noe som påvirker informasjonen ut til Øyas publikum. Prangerød sier til ballade.no at de venter på svar fra leverandøren om dette. Kvart over elleve ser det ut som om problemene er løst (oppdatering, red. anm.).

Til Dagbladet beskriver Prangerød at noen ting som er i Tøyenparken under festivalen for trivsel kan bli nedprioritert på grunn av været – slikt som ikke er kritisk for gjennomføring. Festivalledelsen vil prioritere alt som har med scenene og det rundt scenene.

Blant dem som spiller i Tøyenparken denne uka finner du Sigrid, Lars Vaular og Susanne Sundfør. På Klubbdagen, som finner sted på flere scener i Oslo tirsdag, spiller blant andre Krissy Mary, Pelicat, Antony Mburu, Julie Henrikke, Sjøbadet, Yellowroots, Isak Shorty og mange flere.