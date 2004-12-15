Bransjen

Ledige stillinger i Rikskonsertene

Publisert
15.12.2004
Skrevet av
- Red.

Rikskonsertene er en statlig institusjon med 50 medarbeidere som har kontorer i Nydalen. Rikskonsertene produserer og formidler konserter innen alle musikksjangre. Institusjonen har bl.a. ansvaret for skolekonsertordningen i Norge, og produserer og distribuerer i samarbeid med fylkeskommunene og statens utdanningskontorer bl.a. to årlige konserter til ca. 94% av alle skolebarn i Norge – totalt ca. 8 500 konserter. Nå utlyser Rikskonsertene to ledige stillinger som konsertprodusenter.

PRODUSENT til konsertavdeling offentlige konserter

Vi søker produsent til konsertavdeling offentlige konserter. Avdelingen har ansvar for produksjon og distribusjon av turneer til arrangører og spillesteder over hele landet.

Produsenten skal planlegge og gjennomføre konsertproduksjoner innen sektorene jazz, rock, pop og elektronika. I samarbeid med de øvrige medarbeiderne i teamet for rytmisk musikk og lokale konsertarrangører skal produsenten også bidra til at konsertene får medias og publikums oppmerksomhet. Arbeidet vil forøvrig kunne omfatte internasjonale lanserings-/utvekslingsprosjekter og internasjonalt nettverksarbeid.

Søkere må ha relevant utdanning og solid erfaring fra musikkfaglig arbeid. Det kreves bred programkompetanse innen det rytmiske musikkfeltet, relevant nasjonalt og internasjonalt kontaktnettverk, dokumenterbare suksesser fra produsentarbeid (konsert- og/eller plateproduksjon) og kunnskap om scenisk/teknisk produksjon. Det legges vekt på evne til å arbeide i team foruten effektivitet og ryddighet i arbeidsprosesser. Søkere bør beherske engelsk skriftlig og muntlig godt.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Stillingen lønnes som førstekonsulent, kode 1408 LR22, l.tr. 44-50 (p.t. 317 800 – 352 500) etter kvalifikasjoner. Nærmere opplysninger gis av konsertsjef Helge Skansen eller teamleder Nina Hurum, telefon 22 02 59 00. Søknader med kopier av attester og vitnemål sendes Rikskonsertene, postboks 4261 Nydalen, NO-0401 Oslo eller e-post: post@rikskonsertene.no innen 10. januar 2005.

PRODUSENT til Rikskonsertenes skolekonsertordning

Vi søker en produsent til Rikskonsertenes skolekonsertordning.

Arbeidsoppgavene vil omfatte igangsetting og oppfølging av utviklings- og evalueringsprosjekter som kan både ha kunstneriske og pedagogiske siktemål. Produsenten vil også kunne få oppgaver i den løpende konsertvirksomheten. Stillingen kan tiltredes umiddelbart.

Vi søker en medarbeider med relevant høyere musikkfaglig utdanning, gjerne med pedagogisk tilnærming. Personen må ha erfaring i prosjektledelse og kunnskap om IKT-basert informasjonsutveksling. Vedkommende bør dessuten være en kreativ og resultatorientert person, ha god formuleringsevne og være en god relasjonsbygger.

Ledige stillinger

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Stillingen lønnes som førstekonsulent, 1408 i Statens reg., ltr. 44-50 (p.t. 317 800 – 352 500) etter kvalifikasjoner. Nærmere opplysninger gis av konsertsjef Ulrika Bergroth-Plur, tlf. 22 02 5959 eller rådgiver Kjell Thoreby, tlf. 22 02 59 49.

Søknader med kopier av attester og vitnemål sendes Rikskonsertene, postboks 4261 Nydalen, N-0401 Oslo eller e-post: post@rikskonsertene.no innen 10. januar 2005.

BarnKonserter / ForestillingerOrganisasjonerStillinger

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

