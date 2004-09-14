Ulrika Bergroth Plur, Rikskonsertene
Ny konsertsjef for Barn og Unge i Rikskonsertene

14.09.2004
- Red.

Ulrika Bergroth-Plur er ansatt som ny konsertsjef i Konsertavdelingen Barn og unge i Rikskonsertene. Hun får med dette ansvar for skolekonsertvirksomheten, som er det største kunstformidlingsprosjekt i Norge. – Det er et privilegium å få være med å bidra til at en stor del av norske barn får møte profesjonelle musikere i skoletiden, sier den nytilsatte sjefen, som mener at hele kunstformidlingsfeltet i den norske skolen befinner seg i en spennende fase – ikke minst som følge av Den kulturelle skolesekken.

— Det er et privilegium å få være med å bidra til at en stor del av norske barn får møte profesjonelle musikere i skoletiden. Hele feltet innenfor kunstformidling i den norske skolen befinner seg i en spennende fase ikke minst som følge av Den kulturelle skolesekken. Derfor er det ekstra utfordrende å få delta i den pågående utviklingsprosessen. Det dreier seg om å finne nye og visjonære strukturer som fremmer barnekultur, og som gir effektive samarbeidsrelasjoner mellom alle oss som arbeider med kunstformidling i dette feltet i Norge, sier Ulrika Bergroth-Plur.

Ulrika Bergroth-Plur er 36 år gammel, og flyttet nylig til Norge fra Helsingfors hvor hun ledet den store svenskspråklige Brages musikkskole.

Hun har hatt kunstnerisk ansvar for ulike festivaler og arrangementer, og har erfaring som administrator, dirigent, pedagog og musiker. I Finland har hun også skrevet musikkanmeldelser i forskjellige aviser, samt forfattet lærebøker i musikk-, korsang og dirigentlære. Hun er også generalsekretær i NUMU – Nordisk Union for Musikkutdanning.

Det siste året har hun bla vært engasjert i DKS-prosjektet IZZAT – et samarbeid mellom Musikk i skolen, Den Norske Opera og Oslo kommune. For kort tid siden ble hun engasjert som produsent i Rikskonsertene, og vil derfor tiltre i stillingen som konsertsjef i konsertavdelingen Barn og unge umiddelbart.

Ulrika Bergroth-Plur har magistereksamen fra Sibelius-Akademin i Helsingfors med magistergrad i pedagogikk, pianopedagogeksamen, samt diplom i kordirigering. Videre har hun tatt forskjellige masterkurs i kor- og orkesterdirigering.

Konsertavdelingen Barn og unge står bak 8500 konserter årlig og gir konserter til 91 % av alle grunnskolebarn i Norge, i tillegg til familekonserter og konserter i førskolen, opplyser Rikskonsertene i en pressemelding i anledning nyansettelsen.

