Helge Gaarder er død

16.03.2004
Trond Alexander Tune

Helge Gaarder sovnet mandag morgen stille inn i sitt hjem etter lang tids sykdom. – Helge Gaarder var en betydningsfull person for moderne norsk rock som musiker, komponist, skribent, organisator og produsent, skriver Rikskonsertene i dette minneordet. Helge Gaarder var vokalist og låtskriver i Kjøtt, som var en av de viktigste pionerene innen new wave-musikken her hjemme. Senere spilte han bl.a. i Cirkus Modern, og var også initiativtaker til det store veldedighetsprosjektet Forente Artister. På 90-tallet var han fødselshjelper for «Dawn At Wara», som representerte noe av et gjennombrudd for elektronika- og teknomusikken her hjemme. I den senere tiden var han også en av drivkreftene bak Institutt for norsk Populærmusikk.

Av Trond Alexander Tune, Rikskonsertene

Helge Gaarder var vokalist og tangentspiller i gruppene Kjøtt (1979 – 1981),Montasje (1981 – 1982) og Cirkus Modern (1982 – 1985). Til sammen var han med på 6 album, flere singel-utgivelser, musikkvideoer, og hadde flere opptredener i NRK TV. Han var både tekstforfatter, komponist og produsent for storparten av repertoaret til gruppene. Ved siden av dette var han også involvert i en rekke solo- og samarbeidsprosjekter med mange av landets fremste rockeartister og kunstnere.

Gaarder var en sentral person i det norske rockemiljøet gjennom hele sitt liv; blant annet som organisator og administrator av store prosjekter, deriblant utgivelsen av LP’en «Sammen for livet» (1985) og gigantkonserten «Rock on the Dock». Helge Gaarder var en av initiativtakerne og drivkraftene bak stiftelsen Institutt for norsk populærmusikk, hvor han også satt i styret. Stiftelsen INP (Institutt for norsk populærmusikk) ble opprettet i 2000, og jobber aktivt for opprettelsen av et nasjonalt senter for populærmusikk.

Helge Gaarder var også en aktiv skribent, blant annet i musikkavisa PULS. I 1987 til 1988 var han med på utgivelsen og oversettelsen av det 16-binds store verket Historien om Rock, utgitt på Den Norske Bokklubben.

I 1992 ble Helge Gaarder ansatt i Rikskonsertene. Bakgrunnen var etableringen av Transport, turné- og festivalstøtteordningen, der han hadde ansvaret for å utvikle ordningen og sammen med et utvalg forestå tildelinger. Parallelt med dette jobbet han som produsent, noe han har vært i Rikskonsertene helt fram til det siste.

Som kunstnerisk produsent satte Helge Gaarder ikke bare pop/rock/elektronika på dagsordenen i Rikskonsertene, men via en rekke prosjekter på 90-tallet var han en av drivkreftene i etableringen av elektronika-/teknomusikken i Norge. Samarbeidsprosjektet Dawn at Vara på Quart-festivalen i 1994 kan stå som et godt eksempel på satsinger der Helge var en av drivkreftene.

— Grensen mellom kunstneren og produsenten Helge Gaarder var ikke alltid like tydelig, sier konsertsjef og kollega Helge Skansen i Rikskonsertene. – Helge tenkte som regel både stort og visjonært. Han likte best å jobbe med nyskapende prosjekter i grenselandet mellom sjangere, i grenselandet mellom det akustiske og det elektroniske, og han var opptatt av å forme konseptuelle helheter – musikk, lyssetting, regi, scenografi. Han likte seg egentlig ikke i rampelyset selv, men det å delta i de skapende prosessene og se at musikerne han jobbet med lyktes, var en av de viktigste drivkraften i Helges liv. Han var en helstøpt og dedikert konsertprodusent.

