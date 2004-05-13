Seks finalister plukket ut til prøvespill INTRO-klassisk i Bergen

Prøvespillet til INTRO-klassisk 2004 – 2007 går av stabelen i Bergen lørdag 22. mai kl.13 i Logen. Juryen har plukket ut seks finalister blant 25 søkere til årets prøvespill. Merittlistene til de seks vitner om mange sterke søkere. Flere er allerede så smått i gang med en solokarriere. – Men det skal ikke være diskvalifiserende, sier Trond Alexander Tune i Rikskonsertene til Ballade. – Hovedpoenget er at det skal gi mening at utøveren nå ønsker å bli lansert som solist, forteller han.

Av Hild Borchgrevink

Musikerne som konkurrerer om en plass i lanseringsprogrammet frem til 2007, er organisten Anders Eidsten Dahl, slagverkeren Kjell Tore Innervik, pianisten Joachim Kwetzinsky, sangeren Åshild Skiri Refsdal, gitaristen Petter Richter og harpisten Sunniva Rødland Wettre. En fagjury i Rikskonsertene har plukket ut disse seks blant 25 søkere. Juryen har bestått av Einar Solbu og Arnfinn Refsdal fra Rikskonsertene, sammen med pianisten Håkon Austbø, cellisten Øystein Birkeland, sangeren Svein Bjørkøy og fløytisten Ingela Øien.

– Alle seks er utøvere som juryen mener har kapasitet til en karriere som solist, sier Trond Alexander Tune.

Alle seks har også hele eller deler av utdannelsen sin fra Norges Musikkhøgskole.

INTRO-klassisk har sine røtter i debutstøtteordningen som ble innført i 1972. Den ble i noen år kalt Rikskonsertenes lanseringsstøtte, og fikk i 2001 sin nåværende form. I årenes løp har nærmere 150 unge musikere fått hjelp ved begynnelsen av sin karriere. Merittlistene til de seks som skal spille i Bergen 22. mai vitner om mange sterke søkere i år.

Har Rikskonsertene merket noen økning i antall søkere ettersom INTRO-klassisk-ordningen er blitt bedre kjent?

— Antall søkere er stort sett det samme som i fjor, forteller Trond Alexander Tune. – Det varierer jo litt hvilke instrumenter søkerne spiller. Men det eneste kriteriet juryen forholder seg til, er den musikalske kvaliteten.

Hvordan stiller juryen seg til søkere som allerede er godt i gang med en solokarriere? Er ordningen ment for dem?

— Det finnes noen begrensninger for hvem som kan søke, forteller Tune. – Instrumentalister skal normalt ikke være over 30 år i søknadsåret, sangere ikke over 34, og alle søkere skal normalt ha gjennomført en hovedutdannelse når de søker. Men det er mulighet for fleksibilitet hvis juryen mener det er grunn til det.

Det heter i retningslinjene for ordningen at søkeren ikke bør være for etablert som profesjonell utøver. Men omfattende offentlig konsertvirksomhet skal imidlertid ikke være diskvalifiserende. For gode utøvere vil overgangen mellom studier og solokarriere naturlig nok være flytende. – Hovedpoenget er at det skal gi mening at utøveren nå ønsker å lanseres som solist, sier Trond Alexander Tune.

Det er også mulig for ensembler opp til fem musikere å søke lanseringsprogrammet. Årets seks utvalgte er imidlertid alle solister. Musikerne som er plukket ut til finalen, skal konkurrere i et avsluttende prøvespill om inntil tre plasser i lanseringsprogrammet. Selve prøvespillet har form av en konsert 22. mai under Festspillene i Bergen, som finner sted i Logen og i Bergen Domkirke for organistens del.

Sunniva Rødland Wettre (27) har diplomeksamen fra Norges Musikkhøgskole. Hun har vært solist med flere norske orkestre, blant annet Kringkastingsorkestret, og har blant annet spilt under kammermusikkfestivalene i Risør og Trondheim. I finalen spiller hun Benjamin Brittens suite for harpe og et verk av den franske komponisten Marius Constant.

Joachim Kwetzinsky (26) avslutter diplomstudiet i vår med Einar Steen-Nøkleberg som lærer. Han har tidligere også studert med Liv Glaser og Jiri Hlinka. I 2002 var han prisvinner i den tredje internasjonale Concours Grieg i Oslo. Han har jobbet mye med russisk musikk, særlig av nyere komponister som Sjostakovitsj og Sjtsjedrin, og har blant annet opptrådt med norsk-russiske programmer i de russiske byene Murmansk, Moskva og Klin, i tillegg til at han har turnert med russisk musikk i våre tre nordligste fylker. Han spiller også samtidsmusikk, blant annet deltok han under fjorårets Ung Nordisk Musikk i Oslo. På Kwetzinskys program i Bergen står en Bach-toccata, Olav Anton Thommessens ”einigeBACHt” og verk av Thoresen, Sjostakovitsj og Sjtsjedrin.

Åshild Skiri Refsdal (32) er også diplomutdannet fra NMH. Hun debuterte på Den norske Opera som Papagena allerede i 1996, og året før ble hun beste norske sanger i Dronning Sonja-konkurransen. Hun har vært solist med de fleste norske orkestrene og har også rukket å gi ut en CD med norske sanger, rim og regler for barn sammen med pianisten Gunnar Flagstad, som var en av de 541 norske i Regjeringens musikkgave til kronprinsparets bryllup. Refsdals program 22. mai består av fransk musikk, Messiaen, Debussy og Milhaud, samt Bernsteins ”Glitter and be gay”.

Gitaristen Petter Richter (27) har studert ved NMH og videre i Strasbourg og Nürnberg. Han har spilt konserter over hele Europa og har vunnet førstepris i flere gitarkonkurranser. Han er også medlem av barokkensemblet ”Le Masque”. Richter spiller de Falla, Turina, Kosjkin og Legnani i INTRO-klassisk-fnalen.

Kjell Tore Innervik (30) har i løpet av sitt diplomstudium i slagverk ved NMH bygget en kvarttonemarimba og en kvarttonevibrafon. Det har vært vanskelig for komponister å skrive kvarttoner for slagverk tidligere, fordi det ikke har eksistert noe standard instrumentarium tilgjengelig. Instrumentene som Innervik har bygget har ført til flere bestillingsverk, og eksamensjuryen fra NMH mente i sin uttalelse at instrumentene ”vil får stor betydning for videre utvikling av slagverkmusikken”. I Bergen spiller Kjell Tore Innervik blant annet et mikrotonalt verk av komponisten James Wood, som er inspirert av en konsert med musikeren Elanga N’Kake fra Zaire hvor han sang, samtidig som han akkompagnerte seg selv på på mbira (et lite tommelfingerpiano med metalltunger).

Anders Eidsten Dahl (28) er diplomutdannet fra NMH og har i tillegg solistutdannelse fra konservatoriet i København. Han holdt debutkonserter i København og Oslo i fjor høst og har vunnet flere priser, blant annet med duoen han har sammen med trombonisten Marius Hesby, som også er INTRO-musiker fra 2002. Anders Dahl er for tiden ansatt som kantor i Bragernes kirke i Drammen. Han spiller Bach, Mozart og et verk av den franske komponisten og organisten Gaston Litaize.

Med andre ord blir konkurransen hard. De som går seirende ut av prøvespillkonserten 22.mai, blir tilbudt konserter og turneer gjennom Rikskonsertenes kontaktnett i en periode på tre år. INTRO-klassisk samarbeider med en rekke av de fremste norske festivalene, blant annet Festspillene i Bergen, Nordland musikkfestuke, Vinterfestspill i Bergstaden og Ultima. Musikerne får også rådgivning, produksjonsassistanse og profileringshjelp i perioden, kan Rikskonsertene fortelle.

Under Festspillene blir det også konserter med de to musikerne som spilte seg til en INTRO-plass i fjor, og som nå er en del av lanseringsprogrammet til 2006. Pianisten Ellen Ugelvik og sangeren Eir Inderhaug har hver sin solokonsert, henholdsvis i Troldsalen 26. og 27. mai. Begge deltar også under konseptkonserten INTRO-natt, som arrangeres i Teatergarasjen av Rikskonsertene 28. mai kl. 22.30.