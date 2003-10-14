Ti dager med kammermusikk i Lofoten og Vesterålen

I perioden 10. – 17. oktober kommer Barratt Due Kammerorkester til Lofoten og Vesterålen for å spille tre kveldskonserter, 30 skolekonserter og en avslutningskonsert. På kveldskonsertene bidrar i tillegg elever fra kulturskolen på Sortland, Øksnes og i Vågan kommune. – I denne regionen ser vi at det er et helt unikt og blomstrende kulturliv. Dette vil vi gjerne være med å støtte og utvikle videre. I dette samarbeidsprosjektet tar vi med oss et av Oslos friskeste og mest tradisjonsrike kammerorkester til regionen og lar musikken bygge bro mellom skole, lokale krefter og musikere, til glede for et stort publikum i alle aldre, sier direktør i Rikskonsertene, Einar Solbu.

Blomstrende brobygging

Barratt Dues Kammerorkester fra Oslo består av 19 unge profesjonelle musikere. På turneen spiller de fengende, variert og utfordrende musikk. Publikum får høre verker av blant annet Mozart og den populære estiske samtidskomponisten Arvo Pärt, spilt med briljans av noen av landets mest talentfulle unge strykere. Det blir kammerkonserter, og en stor konsert sammen med Lofoten & Vesterålen Orkesterforening og unge strykere fra Vesterålen Juniororkester. Lokale musikere og publikum kan se frem til noen flotte musikalske opplevelser.

Kammerkonsertene finner sted mandag 13. oktober kl.19.00 i Myre kirke, onsdag 15. oktober kl.19.00 på Sortland kino og torsdag 16. oktober kl.19.00 i Svolvær Kirke.

På konsertprogrammet står Griegs «Holberg Suite», Mozarts «Divertimento i B-dur», Pärts «In memorial Benjamin Britten», og Bartóks «Rumenske Folkedanser». Publikum vil også få høre utvalg fra Piazzollas stykker «Årstidene» og «Tango Ballet», der Jon Mehus vil være solist på fiolin.

På konsertene medvirker elever ved Kulturskolene på henholdsvis Øksnes, på Sortland og i Vågan kommune.

Ved avslutningskonserten den 19. oktober, på Sortland kino, vil publikum få høre Barratt Due Kammerorkester med Lofoten & Vesterålen Orkesterforening i symfonisk samspill. Her blir det musikk av Anton Dvorák og Ketil Vea. Solist er Mats Vangen (klarinett) fra Sortland. På denne konserten medvirker også unge strykere fra Vesterålen Juniororkester. Dirigent er Alf Richard Kraggerud.

Skolekonserter for 30 skoler

På dagtid er Barratt Dues kammerorkester delt inn i fire kvartetter/kvintetter forl å spille en rekke skolekonserter som en del av skolekonsertordningen i regionen:

«This is the story of Béla Bartók» presenterer fem kvinnelige strykere, som har en «dialog» med den ungarske komponisten Béla Bartók. «Lydbølger» byr på bølger av spilleglede, energi og undring, som presenteres med et variert repertoar. I «Ikke bare Mozart» viser musikerne sitt musikalske ståsted i den klassiske tradisjon. Men de har også hatt en guttedrøm, – om å bli pop-stjerner…Se hva som skjer! Under konserten «Det er så morsomt at man glemmer å le», stilles spørsmålet: «Kan den klassiske musikken formidles i en ny form?» Dette er utfordringen musikerne har gitt seg selv, i et variert og lekent program.

Barratt Due Musikkinstitutt – klassisk tradisjon og utvikling

Barratt Due Musikkinstitutt er en av landets ledende skoler for unge klassiske musikere. Instituttet ble grunnlagt i 1927 av pianistinnen Mary Barratt Due og fiolinisten Henrik Due. Under mottoet «fra musikkbarnehage til konsertpodium» tar Barratt Due meget godt vare på talentene sine, helt frem til høyskolestudier og inn på den profesjonelle arena. Denne modellen har resultert i at Barratt Due gjennom tre generasjoner har vært en sentral og toneangivende aktør i norsk musikkliv.

— Barratt Due musikkinstitutt er opptatt av å ta vare på det beste fra våre lange tradisjoner. Samtidig ønsker vi å utvikle oss videre, slik vi nå gjør ved å sende et helt kammerorkester – med dyktige unge musikere i alderen 19-24 år – på en 10 dagers turné i Lofoten og Vesterålen. Nivået på de håndplukkede musikerne er høy, sier Stephan Barratt Due, som er leder for kammerorkestret og musikkinstituttet.

Prosjektet er i samarbeid med Barratt Due Musikkinstitutt, Rikskonsertene, Fylkesmannen i Nordland, Andøy Kommune, Hadsel Kommune, Sortland Kommune, Vågan Kommune, Øksnes Kommune.