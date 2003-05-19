Kunstmusikk

Unge, norske fiolinister med suksess i Tsjekkia

19.05.2003
- Red.

15 år gamle Ragnhild Hemsing og den to år yngre Eldbjørg Hemsing vant begge førstepris ved den internasjonale den store Kocian-konkurransen i Usti utenfor Praha. Også 11 år gamle Christopher Tun Andersen fikk en fin plassering. Alle tre er til vanlig å finne ved Talentskolen ved Barratt Due musikkinstitutt i Oslo. Ragnhild Hemsing vant dessuten æresprisen for hele dette årets konkurranse.

Nylig ble den internasjonale Kocian-konkurransen avholdt i byen Usti utenfor Praha. Fra Norge deltok tre unge fiolinister: Christopher Tun Andersen (11), Eldbjørg Hemsing (13) og Ragnhild Hemsing (15). Alle tre gjorde det meget sterkt i konkurransen, som samlet rundt åtti deltagere fra tyve land, deriblant Russland, Polen, Japan, England, Ungarn, Ukraina, Slovakia og vertslandet Tsjekkia.

Usti er hjembyen til den store fiolinvirtuosen og komponisten Jaroslav Kocian, som konkurransen er oppkalt etter. Dommerpanelet består av de fremste professorene i Tsjekkia, i tillegg til inviterte fra USA og England. Det er fire alderskategorier – opp til 10, 12, 14 og 16 år.

De tre deltagerne fra Talentskolen ved Barratt Due musikkinstitutt i Oslo gjorde det som sagt meget sterkt, og plukket med seg henholdsvis to førstepriser, en andrepris, samt Laureàt Kocianovy Houslovè Souteze 2003, dvs. æresprisen for hele konkurransen. Denne gikk til 15-årige Ragnhild Hemsing, som vant førstepris i kategorien opp til 16 år. I tillegg mottok det unge talentet også EMCY Art for Music Prize (Special Prize of the European Union of Music Competitions for Youth) for sin fremragende fremføring, samt pris fra «Editio Bärenreiter Praha» som tilfaller vinneren av hele konkurransen.

Eldbjørg Hemsing mottok 1. pris i 3. kategori (opp til 14 år), og dessuten pris for beste framføring av det obligatoriske stykket av Kocian i kategori 3: «Intermezzo Pittoresque». Christopher Tun Andersen vant 2. pris i 2. kategori (opp til 12 år), og fikk også pris for beste framføring av det obligatoriske stykket av Kocian i kategori 2: «Serenade».

Pris for beste pedagog gikk til alt overmål til Stephan Barratt-Due. Konkurransen ble avviklet fra 7. til 10. mai.

