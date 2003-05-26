Eir Inderhaug og Ellen Ugelvik vant INTRO-klassisk

Lørdag ettermiddag konkurrerte seks unge musikere om å bli tatt ut til Rikskonsertenes lanseringsprogram INTRO-klassisk 2003-2005. Etter finalen kunne juryformann Einar Solbu annonsere to vinnere: Sopranen Eir Inderhaug (31) og Ellen Ugelvik (31) på klaver. Begge vil bli presentert med hver sin konsert under Festspillene i Bergen til neste år, samtidig som de bl.a. vil bli engasjert til Norgesturné for Rikskonsertene

Eir Inderhaug fremførte utvalgte sanger av Grieg med tekster fra Arne Garborgs «Haugtussa», «Der Sommer» av György Ligeti og «O luce quest’ anima» av Gaetano Donizetti.

— Det betyr mye å ha vunnet en plass i programmet, sier Eir. – Nå får jeg en reell mulighet til å gjennomføre prosjektene jeg har drømt om å gjøre, innenfor en reell tidsramme. Dette blir gøy; jeg gleder meg.

Ellen Ugelvik har nettopp flyttet tilbake til Norge etter å ha bodd og jobbet i Nederland og Ungarn i flere år. I finalen spilte hun stykker av den toneangivende amerikanske komponisten George Crumb.

— For meg er dette en fantastisk mulighet til å bli kjent med musikkmiljøet i Norge. Siden jeg har bodd utenlands så lenge har jeg ikke hatt muligheten til verken å gjøre meg kjent i eller bli kjent med musikkbransjen og -miljøet her. Men nå er jeg hjemme, og ser frem til å bli kjent med det norske musikklivet.

De seks kandidatene som lørdag konkurrerte under Festspillene i Bergen, var Torun Torbo, traversfløyte (historiske tverrfløyter), Björn Nyman, klarinett, Eir Inderhaug, sopran, Ellen Ugelvik, klaver, Duo Oktava (Povilas Syrrist-Gelgota, bratsj og Toril Syrrist-Gelgota,cello) og Zelina Sannum, klaver.

I juryen satt Einar Solbu (juryformann), Håkon Austbø, Øystein Birkeland, Svein Bjørkøy, Einar Henning Smebye, Ingela Øien og Arnfinn Refsdal.

Vinnerne vil bli presentert på flere av de samarbeidende festivalene, fortrinnsvis i 2004, blant annet med hver sin konsert under Festspillene i Bergen. De vil bli engasjert til Norgesturné for Rikskonsertene, og de får sin egen plass på Rikskonsertenes hjemmeside, www.rikskonsertene.no.

I forbindelse med INTRO-konsertene kan det stilles midler til rådighet for bestillingsverk, og ved behov kan Rikskonsertenes digitale redigeringsstudio stilles til disposisjon. INTRO-musikerne vil i tillegg få tilbud om å utvikle og turnere med et skolekonsertprogram, og det kan også bli presentasjoner utenlands.