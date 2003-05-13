Kunstmusikk

Seks finalister til INTRO-klassisk 2003-05 er plukket ut

Publisert
13.05.2003
Skrevet av
Hild Borchgrevink

Finaledeltakerne til årets utgave av Rikskonsertenes treårige lanseringsprogram for unge utøvere av klassisk musikk, INTRO-klassisk, er klare. En fagjury har plukket ut 6 finalister av i alt 23 søkere til finalen som går av stabelen under Festspillene i Bergen.

Musikerne som skal kjempe om en plass i lanseringsprogrammet er sopranen Eir Inderhaug, klarinettisten Björn Nyman, pianistene Zelina Sannum og Ellen Ugelvik, strykerduoen DUO OKTAVA og fløytisten Torun Torbo som spiller traversfløyter (historiske tverrfløyter).

INTRO – klassisk er Rikskonsertenes treårige lanseringsprogram for utøvere innen den klassiske, kunstmusikalske genren. Rikskonsertene samarbeider med flere festivaler om lanseringsprogrammet, blant andre Festspillene i Bergen, Olavsfestdagene i Trondheim, Nordland Musikkfestuke og Vestfold Festspillene. Musikerne som tas opp i INTRO-programmet får blant annet avtale om å gi konserter ved festivalene som er med i samarbeidet.

Formålet med lanseringsprogrammet er å skape utviklingsmuligheter for unge, særskilt dyktige musikere i etableringsfasen, og å gi publikum muligheter til å bli bedre kjent med de ypperste av våre yngre musikere.

For en ung musiker er det én ting som gjelder: Å få spille, sa Einar Solbu, direktør i Rikskonsertene, ved fjorårets tildeling. – Å komme opp på podiet innebærer å møte stadig nye publikummere med repertoaret sitt, og å bli synlige i musikklivet overfor publikum, arrangører og beslutningstakere. INTRO – klassisk bidrar til at unge musikere i Norge blir synlige på viktige arenaer.

De tre som fikk gleden av å bli INTRO-musikere i 2002 var klarinettisten Andjei Maevski, sopranen Isa K. Gericke og trombonisten Marius Hesby. – INTRO – klassisk er den største muligheten jeg har kommet over, sier Hesby. Det å ha mennesker og et profesjonelt apparat rundt meg, som dette betyr, er uvurderlig.

INTRO-finalen finner sted i Logen i Bergen, lørdag 24. mai kl. 13.00

GenreKunstmusikkKlassiskKonkurranserKonserter / Forestillinger

