INTRO – nytt lanseringsprogram

Publisert
18.01.2001
Skrevet av
- Red.

Rikskonsertene inviterer i disse dager til prøvespill for et nytt lanseringsprogram kalt INTRO – klassisk, som er rettet mot utøvere innen den kunstmusikalske sjangeren. Dette vil erstatte Rikskonsertenes debutstøtteordning, som de siste årene har vært omtalt som lanseringsstøtte. Programmet er treårig, og dessuten mer omfattende enn før.

Rikskonsertenes debutstøtteordning ble innført i 1972, og har i de siste årene vært kalt lanseringsstøtte. Fra i år vil denne ordningen bli erstattet med INTRO – klassisk. Det nye er at lanseringsprogrammet er tre-årig, at det gis tilbud om andre og mer omfattende lanseringstiltak enn før, og at INTRO – klassisk er en del av et større lanseringsprogram, som etter hvert vil omfatte både klassisk, jazz (Jazzintro), tradisjonsmusikk og pop/rock. Kåringen av Årets unge solist under Festspillene i Bergen vil fortsette som før.

Formålet med lanseringsprogrammet er å skape utviklingsmuligheter for unge, særskilt dyktige musikere i etableringsfasen, og å gi publikum muligheter til å bli bedre kjent med de ypperste av våre yngre musikere.

Etter et prøvespill vil inntil fire musikere eller ensembler bli knyttet til programmet som INTRO-musikere. Disse vil konkurrere om å bli utnevnt til Årets unge solist (evt. Årets unge ensemble).

I løpet av de tre årene programmet varer vil Rikskonsertene legge til rette individuelle lanseringsprogram for INTRO-musikerne. Det kan inneholde følgende:

— en felles, landsomfattende riksturné

— opptredener på flere av våre fremste festivaler

— tilbud om å utvikle et skolekonsertprogram i samarbeid med produsent, og å gjennomføre en skolekonsertturné
— mulighet for å samarbeide med andre skapende og/eller utøvende musikere

— mulighet for bestillingsverk

— tilbud om å få bruke Rikskonsertenes digitale produksjons- og redigeringsstudio

— profileringstiltak, bl.a. via Internett.

Årets unge solist /ensemble vil få et utvidet tilbud, blant annet med egen turné og muligheter for utenlandslansering.

Lanseringsprogrammet vil ikke lenger innebære økonomisk støtte til egen debutkonsert.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

