Kunstmusikk

Tre vinnere av INTRO – klassisk

27.05.2002
- Red.

Marius Hesby, Isa Kataharina Gericke og Andjei Maevski er de tre utøverene som garantert får muligheten til å delta i Rikskonsertenes lanseringsprogram INTRO -klassisk 2002 – 2004. Det ble klart etter prøvespill i Logen i Bergen i helgen .

De tre vinnerne av årets prøvespill til Rikskonsertenes lanseringsprogram INTRO – klassisk 2002-2004 er Marius Hesby (trombone), Isa Katharina Gericke (sopran) og Andjei Maevski (klarinett). Anders Clemens Øien, gitar, vil gi et nytt prøvespill for juryen. Dersom juryen finner at han bør inkluderes i INTRO – klassisk vil antallet vinnere av årets prøvespill økes til fire.

Fem solister og et ensemble ble plukket ut til prøvespillet for lanseringsprogrammet INTRO – klassisk 2002-2004.

Juryen bestod av Einar Solbu (formann), Håkon Austbø, Øystein Birkeland, Svein Bjørkøy, Arnfinn Refsdal og Ingela Øien.

— For en ung musiker er det én ting som gjelder: Å få spille, sier Einar Solbu, direktør i Rikskonsertene. – Å komme opp på podiet innebærer å møte stadig nye publikummere med repertoaret sitt, og å bli synlige i musikklivet overfor publikum, arrangører og beslutningstakere. INTRO – klassisk bidrar til at unge musikere i Norge blir synlige på viktige arenaer.

— Tildelingen betyr alt for meg, sier klarinettist Andjei Maevski. – Jeg kom til Norge fra Khasakstan for to år siden, og ble ansatt i Den Norske Opera i fjor. Gjennom INTRO – klassisk vet jeg at jeg blir integrert i det norske musikermiljøet. Og det betyr alt.

Sopranen Isa K. Gericke har bodd i Tyskland i tre år. – Norge er en god base for sangere, sier hun. – Det er kollegialt og ikke så ‘divapreget’ som i f.eks. Tyskland. INTRO – klassisk betyr at jeg i mye større grad enn før vil få muligheten til å samarbeide med andre musikere i Norge, og ikke minst norske arrangører og festivaler.

Trombonisten Marius Hesby stråler. – INTRO – klassisk er den største muligheten jeg har kommet over. Det å ha mennesker og et profesjonelt apparat rundt meg, som dette betyr, er uvurderlig. Jeg gleder meg stort til hva den nærmeste fremtiden tilbyr.

Relaterte saker

Skansens Bataljon

Om Buekorps, INTRO-musikere og festspill

– Skansen Bataljon hadde latt høre fra seg mesteparten av formiddagen. Skarpe trommevirvler dundret mellom smauene på fjellsiden i Bergen,...

Geirr Tveitt

Gjenoppståtte orkesterverk

Etter en åpningsdag med seremoni på Torgallmenningen, dans og teater, gikk Festspillene i Bergen torsdag over i orkestermodus med historisk...

Peter Herresthal

Festspillene: Bergen, Baldur og «BULLseye»

Festspillene i Bergen åpnet i går med kongelig besøk, bestillingsverk av Terje Isungset og Jan Erik Volds tilstedeværelse. I glede...

Olav Anton Thommessen (foto: Lisbeth Risnes, NMI)

Om violinkonserten BULLseye

I kveld skal Olav Anton Thommessens «BULLSeye» fremføres under Festspillene i Bergen. Verket fremføres i Grieghallen, der også urpremieren fant...

Flaggermus logo ( fra Norsk Zoologisk Forenings Hjemmesider)

Festspill med flaggermus og Stikk innom-konserter

Under Festspillene i Bergen finnes et fast tilbud som kalles Stikk innom-konsertene. Styret i Griegakademiet trekker spesielt frem sangklassens fremføring...

Arve Tellefsen

Norsk musikk selger Festspillene i Bergen

22.mai til 2.juni er det klart for den 50. utgaven av Festspillene i Bergen med populære norske artister som Jan...

Flere saker

Norsk jazzforums landsmøte i Trondheim 2019: Hundre deltakere samlet i snøføyka foran Dokkhuset

Et samspilt jazzforum

Enstemmig vedtak for felles uttalelse om forvaltningen av arrangør- og festivalordningene i Norsk kulturråd.

Dårlig Vane, vinner av Urørtfinalen 2017 Foto: NRK P3

Disse kjemper om en plass i Urørtfinalen

Nå kan du stemme frem hvilke fire artister som skal komme til finalen under by:Larm.

Eigil Berg

I musikkens tjeneste: Utdrag av Eigil Bergs selvbiografi

Les musikeren og sangdikterens erfaringer om skrivesperre og arbeidsmetoden «Morning Pages», om Bigbang-suksessen med «Long distance man», om de viktige vikarene...