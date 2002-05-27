Tre vinnere av INTRO – klassisk

De tre vinnerne av årets prøvespill til Rikskonsertenes lanseringsprogram INTRO – klassisk 2002-2004 er Marius Hesby (trombone), Isa Katharina Gericke (sopran) og Andjei Maevski (klarinett). Anders Clemens Øien, gitar, vil gi et nytt prøvespill for juryen. Dersom juryen finner at han bør inkluderes i INTRO – klassisk vil antallet vinnere av årets prøvespill økes til fire.

Fem solister og et ensemble ble plukket ut til prøvespillet for lanseringsprogrammet INTRO – klassisk 2002-2004.

Juryen bestod av Einar Solbu (formann), Håkon Austbø, Øystein Birkeland, Svein Bjørkøy, Arnfinn Refsdal og Ingela Øien.

— For en ung musiker er det én ting som gjelder: Å få spille, sier Einar Solbu, direktør i Rikskonsertene. – Å komme opp på podiet innebærer å møte stadig nye publikummere med repertoaret sitt, og å bli synlige i musikklivet overfor publikum, arrangører og beslutningstakere. INTRO – klassisk bidrar til at unge musikere i Norge blir synlige på viktige arenaer.

— Tildelingen betyr alt for meg, sier klarinettist Andjei Maevski. – Jeg kom til Norge fra Khasakstan for to år siden, og ble ansatt i Den Norske Opera i fjor. Gjennom INTRO – klassisk vet jeg at jeg blir integrert i det norske musikermiljøet. Og det betyr alt.

Sopranen Isa K. Gericke har bodd i Tyskland i tre år. – Norge er en god base for sangere, sier hun. – Det er kollegialt og ikke så ‘divapreget’ som i f.eks. Tyskland. INTRO – klassisk betyr at jeg i mye større grad enn før vil få muligheten til å samarbeide med andre musikere i Norge, og ikke minst norske arrangører og festivaler.

Trombonisten Marius Hesby stråler. – INTRO – klassisk er den største muligheten jeg har kommet over. Det å ha mennesker og et profesjonelt apparat rundt meg, som dette betyr, er uvurderlig. Jeg gleder meg stort til hva den nærmeste fremtiden tilbyr.