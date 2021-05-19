Ny styreleder i nyMusikk

Ida Lykken Ghosh ble valgt til styreleder på nyMusikks landsmøte nylig. – Samtidsmusikk og lydkunst ligger godt innenfor mitt interessefelt som kurator, og jeg håper vi kan dra nytte av hverandres erfaring og kunnskap, sier den nye styrelederen, til daglig direktør ved Atelier Nord.

Denne organisasjonen for samtidsmusikk – som også arrangerer konserter – valgte sin nye styreleder på landsmøtet 12. mai 2021. Lykken Ghosh overtar vervet fra Janne Stang Dahl som har vært styreleder de to siste årene.

Ida Lykken Ghosh har bred bakgrunn som produsent, kurator og kunstfaglig konsulent fra samtidskunstfeltet, i særdeleshet foto-, video- og lydkunst. Det skriver nyMusikk til Ballade.no.

Den nye styrelederen har siden 2018 vært direktør ved Atelier Nord, og har blant annet arbeidet ved Fotogalleriet, Office for Contemporary Art Norway, Lofoten International Art Festival og i Produksjonsnettverk for elektronisk kunst (PNEK).

– Jeg har fulgt nyMusikk med entusiasme over mange år og gleder meg til å bli bedre kjent med organisasjonen. Samtidsmusikk og lydkunst ligger godt innenfor mitt interessefelt som kurator, og jeg håper vi kan dra nytte av hverandres erfaring og kunnskap. Jeg ser fram til å være med å videreutvikle nyMusikk sammen med dyktige medarbeidere og styret for øvrig, sier Lykken Ghosh i en kommentar.

nyMusikk ønsker Ida Lykken Ghosh velkommen inn i styret og takker samtidig Janne Stang Dahl for verdifullt samarbeid, engasjement og uvurderlig innsats i løpet av to utfordrende år.

– Jeg vil gjerne takke for to gode og berikende år i nyMusikk. Jeg har vært heldig som har kunnet samarbeide med så fantastiske folk, og takker hver og en. Jeg er imponert over hvordan nyMusikk har snudd seg rundt under pandemien. En fleksibel og smart organisasjon som vet å produsere og formidle kunst og musikk på nye måter under nye forhold. Det er med stor glede jeg gir stafettpinnen videre til Ida. Hun er en kunnskapsrik og dyktig person, som kjenner både lydfeltet og kunstlivet godt. Lykke til og takk for meg, hilser Stang Dahl.

Styret for øvrig ble på nevnte landsmøte supplert med Dag Aak Sveinar som styremedlem og Solveig Riiser som 2. vara. Følgende styremedlemmer ble gjenvalgt for en ny toårsperiode: Anders Tveit, Ellen Ugelvik, Linda Wiken og – som første vara – Solveig Skår.