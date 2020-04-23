Åse Kleveland spiller nettkonsert for Dråpen i havet

På selveste arbeiderdagen 1. mai slipper en av norsk kulturlivs store personligheter, Åse Kleveland, en helt ny låt: «Jeg spiller for livet» er hentet fra hennes kommende soloalbum, det første siden 1976.

«Jeg spiller for livet» er en nytolkning av Peps Perssons livsbejaende låt «För livet», forteller Kleveland i en pressemelding.

– Etter å ha kommet helskinnet gjennom en alvorlig sykdomsperiode for noen år siden følte jeg et sterkt sug etter å synge igjen. Etter mange år i ulike sjefsstillinger hoppet jeg av, og gikk tilbake til frilansernes rekker. Jeg lengtet etter musikk som ga kraft og glede.

– Da kom jeg til å tenke på en av mine gamle helter, den svenske reggae- og blueskongen Peps Persson og hans «För livet» fra starten av 90-tallet, fortsetter hun. – I mellomtiden hadde Sofia Larsson gitt sangen et fornyet løft. Jeg fornorsket den, tok den med på mine konserter, og fikk en heftig respons.

– Når vi nå befinner oss i en så spesiell tid, håper jeg at «Jeg spiller for livet» kan være til trøst og glede, sier visesanger og artist Åse Kleveland.

Nettkonsert

I forkant av singelslippet spiller Åse Kleveland en konsert på nett i regi av det den digitale konsertserien Koronerulling fra Sentralen i Oslo. Inntektene fra konserten donerer hun til organisasjonen Dråpen i havet, og til deres arbeid som hjelpeorganisasjon i greske flyktningleirer.

På det kommende soloalbumet har Kleveland med seg Halden-bandet The Salmon Smokers, som består av Freddy Holm, Eivind Kløverød, Finn Tore Tokle og Omar Østli. Albumet er ventet på forsommeren.

Nettkonserten med Åse Kleveland er tirsdag 28. april kl. 21.00, og her kan du lese mer om den.